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محافظات

مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بالدقهلية

حادث تصادم دراجة
حادث تصادم دراجة نارية، فيتو

لقي شخص مصرعه وأُصيب آخر، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية.

 

مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم تصادم دراجة نارية بسيارة في الدقهلية


تلقى  مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد، يفيد بوقوع حادث تصادم والوقوع ضحية ومصاب.

اسماء الضحية والمصاب 

 استقبل مستشفى بني عبيد المركزي أحمد محمد إبراهيم خليفة، 33 عامًا، عامل ومقيم بقرية ميت سويد، جثة هامدة، إثر حادث طريق.

 

كما استقبل المستشفى المصاب رضا السيد محمد خليفة، 39 عامًا، عامل ومقيم بذات القرية، مصابًا بجرح قطعي أسفل الركبة اليمنى وجرح سطحي بالوجه، نتيجة نفس الحادث.

وتبين أن الحادث وقع إثر تصادم دراجة نارية كان يستقلها المصاب والمتوفى بسيارة على أحد الطرق الفرعية بالمنطقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

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