مصادرة 22 جهاز تضخيم صوت من التكاتك المخالفة في الدقهلية (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة على التكاتك المخالفة ومصادرة 22 طاقم تضخيم صوت وجهاز بازوكا بشوارع مدينة بلقاس.

حملة بشوارع بلقاس

وتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم أعمال حملة مكبرة على التكاتك المخالفة، وأجهزة الصوت بشوارع مدينة بلقاس، في إطار حملة تهدف لمنع التلوث السمعي الذي تسببه أجهزة الصوت المكبرة المستخدمة، وفي إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وشوارعها، وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة، للتكاتك بالشوارع.

منع استخدام أي مكبرات صوت فيها بالشوارع والتسبب في إزعاج المواطنين

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحركة سير التكاتك ومنع استخدام أي مكبرات صوت فيها بالشوارع والتسبب في إزعاج المواطنين، كما أكد المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها أولا بأول، والتأكيد على عدم عودتها للأماكن مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات وإزالة أي تعديات تعوق حركة الشوارع.

مكبرة على التكاتك المخالفة

وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قامت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، بحملة مكبرة على التكاتك المخالفة، بحضور نواب رئيس المركز، محمد الدسوقي، والأستاذ طه السباعي، والعاملين بإدارات الإشغالات، والحملة الميكانيكية، والمواقف.

ضبط ومصادرة أجهزة تضخيم الصوت المخالفة

وأسفرت الحملة المكبرة، عن ضبط ومصادرة أجهزة تضخيم الصوت المخالفة من العديد من التكاتك، شملت، مصادرة 15 طقم صوت، و7 جهاز مكبر صوت بازوكا، باجمالي مصادرة 22 من مكبرات الصوت المختلفة من مركبات التوكتوك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

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