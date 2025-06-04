الأربعاء 04 يونيو 2025
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حوادث

ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة النارية خلال حملة أمنية بالدقهلية

مطاردة مثيرة فى شوارع
مطاردة مثيرة فى شوارع السنبلاوين

شنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الدقهلية حملة أمنية موسعة استهدفت تجار ومروجي المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين.

مطاردة مثيرة فى شوارع السنبلاوين تسقط مروجي المخدرات 

 

وأسفرت جهود الحملة خلال الأيام الأخيرة عن ضبط 9 قضايا مخدرات، تم خلالها القبض على 10 متهمين، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، تمثلت في أكثر من 1 كيلو جرام من مخدر البانجو، قرابة 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش، أكثر من 2 كيلو جرام من مخدر الشابو، 2 كيلو جرام من مخدر الهيروين.

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كما ضبط 8 أسلحة نارية محلية الصنع “فرد محلي”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين،

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