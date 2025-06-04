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أخبار مصر

2 مليون راكب و18 ألف رحلة، انتعاش في حركة الركاب بمطار القاهرة

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو
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شهد مطار القاهرة الدولي خلال شهر مايو ٢٠٢٥ استمرارًا واضحًا في انتعاش حركة الركاب والطيران، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب ٢.٣٢٧٬٥٠٨ راكب، وإجمالي عدد الرحلات ١٨.٠٤٣ رحلة.

عدد المسافرين المغادرين

وسجّل عدد المسافرين المغادرين ١.١٢٩.٣٩١ راكبًا على متن ٩.٠٠٠ رحلة، في حين بلغ عدد الركاب القادمين من الخارج ١.١٩٨.١١٧ راكبًا، وصلوا على متن ٩.٠٤٣ رحلة جوية.

تؤكد هذه الأرقام على الكفاءة التشغيلية العالية لمطار القاهرة الدولي رغم الكثافة الملحوظة، مما يعكس قدرة بوابة مصر الأولى على استيعاب الزيادة في أعداد الركاب والرحلات، مع الالتزام بأعلى معايير الخدمات المقدمة للمسافرين.

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