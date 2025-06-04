المشدد 5 سنوات لعامل للاتجار في المخدات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 5 سنوات لعامل وتغريمه غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لتعاطيه المواد المخدرة «حشيش» بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

أحالت النيابة العامة المتهم «محمد.ع.ص» ٤٣ سنة - عامل، في القضية رقم ٢٤٨ لسنة ٢٠٢٥ قسم اول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٧١ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنه في غضون عام ٢٠٢٤ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخبرًا (حشيش) وكان ذلك يقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وفي سياق آخر قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لسائق وتغريمه غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لحيازته سلاح ناري وذخائر بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية.. صدر الحكم برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعي، وعضوية المستشارين أمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

أحالت النيابة العامة المتهم «خالد.ا.م» ٢٥ سنة - سائق، في الجناية رقم ۲۳۲۳ لسنة ٢٠٢٥ الخصوص، والمقيدة برقم ٥٨٧ لسنة ۲۰۲٥ کلی جنوب بنها لأنه في يوم 10/2/2025 بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، احرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن ( فرد خرطوش ).

استطرد أمر الإحالة ان المتهم احرز ذخيرة (۲) طلقة ) مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازته أو إحرازه

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