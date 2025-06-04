الأربعاء 04 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

اتحاد إذاعات الدول العربية يكرم محمد الحلو

حفل تكريم المطرب
حفل تكريم المطرب محمد الحلو، فيتو

كشف المهندس عبد الرحيم سليمان رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية عن لقطات من حفل تكريم المطرب محمد الحلو كونه أحد أعضاء لجنة تحكيم الدورة 15 من المسابقة العربية للموسيقى والغناء.

وهى الدورة التي ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية وتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية.


 

محمد الحلو وعلي الحجار

 

فى سياق آخر، اعتذر الفنان محمد الحلو مؤخرا عن المشاركة في حفل صديقه المطرب علي الحجار، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، والذي كان يحمل اسم “100 سنة غنا”.

وكان سبب الاعتذار هو خلاف وقع بين الحلو ومايسترو الحفل، حيث تبادل الإثنين الاتهامات، التي نتج عنها اعتذار المطرب الكبير عن المشاركة في الحفل، بالرغم من الصداقة القوية التي تربطه بالفنان علي الحجار، الذي تفهم الموقف بعدها.

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اتحاد إذاعات الدول العربية 100 سنة غنا الفنان محمد الحلو الفنان علي الحجار المطرب علي الحجار المطرب محمد الحلو

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