سرقوا مصوغاتها الذهبية.. تشييع جثمان سيدة ستينية قتلت داخل منزلها بالدقهلية

شيّع المئات من أهالي قرية أبو ذكرى وميت عاصم التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم، جثمان السيدة نجيبة محمود محمد الباز، 62 سنة، والتي لقيت مصرعها داخل منزلها على يد مجهولين لسرقة مصوغتها الذهبية.

جنازة سيدة عثر عليها مقتولة داخل منزلها



وأُقيمت صلاة الجنازة على الفقيدة من المسجد الكبير بقرية أبو زكرى، وسط حالة من الحزن بين الأهالي، الذين عبّروا عن صدمتهم من الواقعة، خاصة بعد الكشف عن اختفاء مصوغاتها الذهبية.

جهود أمنية لكشف ملابسات الواقعة



وتكثف وحدة البحث الجنائى بمدرية أمن الدقهلية من جهودها، لضبط المتهم بالتخلص من سيدة مسنة بعدما كتم أنفاسها داخل مسكنها بقرية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر، في ظروف غامضة، وتبين اختفاء مصوغاتها الذهبية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

العثور على جثة سيدة مقتولة داخل منزلها

البداية كانت بتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل منزلها بقرية ميت عاصم دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتم العثور على جثة سيدة تدعى نجيبه محمود محمد الباز، 62 سنة، وأوضحت المعاينة الظاهرية للجثمان عدم وجود إصابات ظاهرية، ويرجح أن الوفاة قد حدثت جراء قيام المتهم بكتم أنفاسها.

ذهب لشراء الخبز وترك زوجته عاد وجها جثة

وبفحص المنزل تبين اختفاء مصوغاتها الذهبية، وسلامة جميع الأبواب والنوافذ، وبسؤال زوجها أقر بأنه ذهب لشراء الخبز وترك زوجته بالمنزل بمفردها، وعند عودته فوجئ بها جثة هامدة.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى منية النصر المركزى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بتحويل الجثمان لمستشفى المنصورة الدولى لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

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