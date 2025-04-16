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بمشاركة قيادات المشيخة، أداء صلاة الجنازة على والدة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

صلاة الجنازة على
صلاة الجنازة على والدة نائب رئيس جامعة الأزهر، فيتو
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أدت جموع غفيرة صلاة الجنازة اليوم بالجامع الأزهر الشريف على والدة الدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف لشئون التعليم والطلاب، التي وافتها المنية صباح اليوم. 

هذا وأقيمت صلاة الجنازة على المغفور لها بحضور لفيف من قيادات الأزهر الشريف جامعًا وجامعة من نواب رئيس الجامعة، ومجمع البحوث الإسلامية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ولفيف من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وأمَّ المصلين في صلاة الجنازة الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف، وقدم المصلون واجب العزاء للدكتور سيد بكري، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

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