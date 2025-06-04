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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء فني تمريض تعرضه للاعتداء بسلاح أبيض داخل مستشفى بالإسماعيلية

الداخلية تكشف حقيقة
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء فني تمريض تعرضه للاعتداء، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور متداول زعم فيه أحد الأشخاص تعرضه للاعتداء باستخدام سلاح أبيض من قبل عاملين بمطعم تابع لأحد المستشفيات بمحافظة الإسماعيلية.

التفاصيل الكاملة للواقعة

المنشور المتداول تضمن ادعاء أحد الأشخاص (فني تمريض يعمل بالمستشفى) بأنه تعرض للضرب من قِبل بعض العاملين بمطعم المستشفى باستخدام أسلحة بيضاء، زاعمًا أيضًا أن القائمين على نقطة الشرطة بالمستشفى تقاعسوا عن تحرير محضر رسمي بالواقعة.

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التحريات تكشف الحقيقة

بالفحص الأمني الدقيق، تبين أن الادعاءات غير صحيحة، وأن الواقعة تعود إلى يوم 17 مايو الماضي، حين ورد بلاغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية من نقطة شرطة المستشفى بشأن مشاجرة بين الطرف الأول: فني التمريض القائم بالنشر (مصاب بجروح وكدمات)، والطرف الثاني: اثنان من العاملين بمطعم المستشفى.

وتبيّن أن المشاجرة نشبت على خلفية مشادة كلامية أثناء صرف وجبة الغداء، تطورت إلى اعتداء من قبل العاملين باستخدام سيرفيس طعام معدني، وليس أسلحة بيضاء كما زُعم. 

وأسفرت الواقعة عن إصابات بسيطة بالقائم بالنشر، والذي رفض في حينه تحرير محضر رسمي أو التوجه للقسم.

تم اصطحاب الطرف الثاني إلى ديوان القسم، حيث أقرا بوقوع المشاجرة، وتم استدعاء القائم بالنشر ومواجهته بنتائج الفحص، فأقر بكذب ما ورد في المنشور المتداول.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة ونشر الادعاءات الكاذبة.

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