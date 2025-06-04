مدبولي يرد على اتهامات تصفية الشركات: أنفقنا 60 مليار جنيه على تطوير مصانع الغزل والنسيج

نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاتهامات التي وُجهت للحكومة بشأن تصفية شركات قطاع الأعمال، مؤكدًا أن الدولة تنفذ خطة استراتيجية لتطوير الصناعات الحيوية، وعلى رأسها الغزل والنسيج.

وقال مدبولي: "في وقت من الأوقات تم اتهامنا بتصفية شركات تابعة للدولة مثل الغزل والنسيج، وهذا غير دقيق. نعم، قمنا بتصفية شركة الحديد والصلب لأنها كانت متهالكة، وتوجد عشرات الشركات الأخرى تنتج نفس المنتج بكفاءة وتغطي احتياجات السوق وتصدر للخارج".

وأضاف أن الأمر يختلف تمامًا في قطاع الغزل والنسيج، حيث تمتلك الدولة مصانع تحتوي على حلقات إنتاج لا يمكن للقطاع الخاص تنفيذها، مما استدعى قرارًا استراتيجيًا بالاستثمار والتطوير.

وأكد أن الدولة أنفقت حتى الآن 60 مليار جنيه في مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن هذه المصانع والأصول وصلت إلى "أعلى مستوى" بعد إعادة تأهيلها.

وأوضح مدبولي أن ما يتبقى الآن هو إدارة وتشغيل هذه المصانع بعد تطويرها، مشيرًا إلى أن التجربة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في هذا المجال.

وأضاف: "هدفنا هو الحفاظ على الأصول بعد التطوير، وتحقيق أعلى عائد للدولة، وضمان عدم انهيارها وتدهورها مرة أخرى".

حوافز للقطاع العقاري في المناطق الجديدة

وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالقطاع العقاري، واصفًا إياه بأنه "سوق واعد" يمتلك مزايا تنافسية قوية.

وأوضح أن الدولة تقدم حوافز للمطورين العقاريين في بعض المناطق الجديدة التي لا تزال ضعيفة الإقبال، وذلك من خلال تسهيلات في السداد وتخفيضات على الأسعار، بهدف تعزيز الاستثمار والتوسع العمراني المتوازن.

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