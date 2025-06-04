الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يرد على اتهامات تصفية الشركات: أنفقنا 60 مليار جنيه على تطوير مصانع الغزل والنسيج

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاتهامات التي وُجهت للحكومة بشأن تصفية شركات قطاع الأعمال، مؤكدًا أن الدولة تنفذ خطة استراتيجية لتطوير الصناعات الحيوية، وعلى رأسها الغزل والنسيج.

وقال مدبولي: "في وقت من الأوقات تم اتهامنا بتصفية شركات تابعة للدولة مثل الغزل والنسيج، وهذا غير دقيق. نعم، قمنا بتصفية شركة الحديد والصلب لأنها كانت متهالكة، وتوجد عشرات الشركات الأخرى تنتج نفس المنتج بكفاءة وتغطي احتياجات السوق وتصدر للخارج".

وأضاف أن الأمر يختلف تمامًا في قطاع الغزل والنسيج، حيث تمتلك الدولة مصانع تحتوي على حلقات إنتاج لا يمكن للقطاع الخاص تنفيذها، مما استدعى قرارًا استراتيجيًا بالاستثمار والتطوير. 

وأكد أن الدولة أنفقت حتى الآن 60 مليار جنيه في مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن هذه المصانع والأصول وصلت إلى "أعلى مستوى" بعد إعادة تأهيلها.

وأوضح مدبولي أن ما يتبقى الآن هو إدارة وتشغيل هذه المصانع بعد تطويرها، مشيرًا إلى أن التجربة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في هذا المجال.

وأضاف: "هدفنا هو الحفاظ على الأصول بعد التطوير، وتحقيق أعلى عائد للدولة، وضمان عدم انهيارها وتدهورها مرة أخرى".

حوافز للقطاع العقاري في المناطق الجديدة

وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالقطاع العقاري، واصفًا إياه بأنه "سوق واعد" يمتلك مزايا تنافسية قوية. 

وأوضح أن الدولة تقدم حوافز للمطورين العقاريين في بعض المناطق الجديدة التي لا تزال ضعيفة الإقبال، وذلك من خلال تسهيلات في السداد وتخفيضات على الأسعار، بهدف تعزيز الاستثمار والتوسع العمراني المتوازن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدبولى رئيس الوزراء تصفية الشركات مصانع الغزل والنسيج مصانع الحديد والصلب الغزل والنسيج

مواد متعلقة

هل يصل سعر الدولار لـ 60 جنيها بنهاية العام؟ رد حاسم لرئيس الوزراء

رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن مشروع جريان

مدبولي: التصدي بكل حسم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية خلال العيد

مدبولي عن عاصفة الإسكندرية: انتظروا المزيد على فترات متقاربة

الأكثر قراءة

الزمالك يجبر الأهلي على قرار مفاجئ بشأن زيزو

مدبولي عن عاصفة الإسكندرية: انتظروا المزيد على فترات متقاربة

فتاة تدعي محاولة اختطافها في "توك توك" بالفيوم، والداخلية تكشف الحقيقة

السيسي يغادر الإمارات وبن زايد على رأس مودعيه

شاهد جلسة تصوير لاعبي الأهلي بالزي الرسمي قبل كأس العالم للأندية

هل يصل سعر الدولار لـ 60 جنيها بنهاية العام؟ رد حاسم لرئيس الوزراء

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات جديدة

رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن مشروع جريان

خدمات

المزيد

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 (آخر تحديث)

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

امتحانات الثانوية العامة 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر.. السيدة نفيسة، تتلمذ على يديها مئات العلماء والفقهاء والأولياء

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح المعاني الروحية في اتخاذ مقام سيدنا إبراهيم مصلى (فيديو)

متى يبدأ الوقوف بعرفات وهل يجب البقاء حتى غروب الشمس؟ الأزهر يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية