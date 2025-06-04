الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حجز خادمة لسرقتها مبالغ مالية من شقة في التجمع

حجز خادمة
حجز خادمة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز خادمة لسرقتها مبالغ مالية من داخل مسكن مخدومتها بمنطقة التجمع الخامس وذلك ٢٤ ساعة على ذمة وصول التحريات. 

سرقة مبلغ مالي من مسكن سيدة بالتجمع 


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس يفيد بضبط (إحدى السيدات)، لقيامها بسرقة مبلغ مالى من مسكن سيدة تعمل لديها بأسلوب "المغافلة".


وتم بإرشادها ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القاهرة الجديدة بمديرية امن القاهرة بمنطقة التجمع قسم شرطة التجمع الخامس نيابة القاهرة الجديدة

مواد متعلقة

تفحم باكيات وحالات اختناق، النيابة تنتقل لمعاينة حريق سوق خضار الشروق

حبس 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

إجراء تحليل المخدرات لسائق التوكتوك المتهم بالتحرش بسيدة في القطامية

لو عاوز اتحرش مش هتخانق على أجرتي، أقوال سائق التوكتوك المتهم بالتحرش بسيدة بالقطامية

نص تقرير المعمل الجنائي في حريق مول تجاري بالتجمع

العقوبة المتوقعة على العامل الذي أشهر سلاحا أبيض في وجه زبائن المطعم بمدينة نصر

مسكت إيدها بس، نص أقوال قائد "توك توك" تحرش بسيدة في القطامية

حجز مالك شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج في القليوبية

الأكثر قراءة

الزمالك يجبر الأهلي على قرار مفاجئ بشأن زيزو

مدبولي عن عاصفة الإسكندرية: انتظروا المزيد على فترات متقاربة

السيسي يغادر الإمارات وبن زايد على رأس مودعيه

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات جديدة

الأعلى لتنظيم الإعلام يبحث شكوى مها الصغير

ريفيرو يتراجع عن قراره بشأن قائمة الأهلي

هل يتحمل المواطنون أعباء مالية بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب؟

رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن مشروع جريان

خدمات

المزيد

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عشان ميضحكش عليك.. إزاي تختار خروف العيد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح المعاني الروحية في اتخاذ مقام سيدنا إبراهيم مصلى (فيديو)

متى يبدأ الوقوف بعرفات وهل يجب البقاء حتى غروب الشمس؟ الأزهر يوضح (فيديو)

هل فضل دعاء يوم عرفة خاص بالحجاج فقط؟

المزيد
الجريدة الرسمية