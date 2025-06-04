حجز خادمة لسرقتها مبالغ مالية من شقة في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز خادمة لسرقتها مبالغ مالية من داخل مسكن مخدومتها بمنطقة التجمع الخامس وذلك ٢٤ ساعة على ذمة وصول التحريات.

سرقة مبلغ مالي من مسكن سيدة بالتجمع



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس يفيد بضبط (إحدى السيدات)، لقيامها بسرقة مبلغ مالى من مسكن سيدة تعمل لديها بأسلوب "المغافلة".



وتم بإرشادها ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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