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اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف عوامل توطين المنتج المحلي والعقبة الأساسية أمام الحكومة

توطين الصناعة في
توطين الصناعة في مصر، فيتو

قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إنه في حالة رغبة الحكومة بتوطين المنتج المحلي، يجب توفير المواد الخام للصناعة، وهذا في الوقت الذي نستورد جميع المواد الخام من الخارج، ولا يتم الاعتماد إلا على 15% فقط من المواد الخام المحلية، مما يجعل الحكومة أمام عقبة كبيرة تحول دون تحقيق هذا الهدف.

عوامل توطين المنتج المحلي

وأكد عامر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الحل الوحيد لهذا الأمر، هو الاستثمار الأجنبي المباشر في كافة القطاعات الصناعية، لتقليل الضغط على الدولار، وزيادة نسبة المكون المحلي في الإنتاج.

وعند حلول الأزمات، وتطبيق الوعود الاقتصادية، قال الدكتور عادل عامر: إن الحلول القريبة مستبعدة من الحكومة، لأنها تحتاج إلى استراتيجيات واتفاقيات دائمة مع الدول التي نستورد منها السلع، تعتمد على إقامة مصانع لهم في مصر والاستفادة منها بدلا من استيرادها بالعملة الصعبة، وهذا لأنها توفر الكثير من الفرص التشغيلية وتراجع معدلات البطالة، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الدولار، وتراجع الأسعار، نتيجة تخفيض مصاريف النقل، وزيارة الرسوم للدولة، وتحريك حركة الإنتاج، ناهيك عن تقليل المصاريف اللوجستية التي يتم صرفها من خلال الاستيراد.

العدد (662) من «فيتو» وأبرز عناوينه: حكومة  الوعود الكاذبة

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أسباب فشل الحكومة في تحقيق الوعود الاقتصادية

وأكد أن أسباب فشل الحكومة في تحقيق الوعود الاقتصادية حتى الآن، جاءت نتيجة أن جميع دراسات الجدوى التي تم إعدادها هي عبارة عن دراسات مكتبية تفتقد إلى الدراسات الميدانية على أرض الواقع، والتي تعتمد على المكونات الاقتصادية لكل محافظة، ولكل قطاع، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.

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