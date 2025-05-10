السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
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عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (662) من «فيتو» وأبرز عناوينه: حكومة  الوعود الكاذبة

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الصفحة الاولى من العدد (662) لجريدة فيتو

تسجيلات الرؤساء

تسريبات عبد الناصر تكشف المسكوت عنه  فى أحاديث الغرف المغلقة لحكام مصر

عصام كامل يكتب عن انتخابات الصحفيين: دعوها فإنها مأمورة

صفقات أتلفها الهوى

إهمال الفحص الطبي للاعبين يهدر الملايين

حكومة  الوعود الكاذبة

لا الدولار تراجع.. ولا الأسعار انخفضت..ولا الفقر انتهى..ولا طفرة فى السياحة.. والصناعة محلك سر

وزارة المالية تعلن إجراءات جديدة لإنجاح المنظومة الضريبية

ماراثون «الإيجار القديم» يصل إلى المحطة الأخيرة

خطة مصر لدعم خالد العنانى فى معركة اليونسكو

قناة السويس..حكاية شعب

إستراتيجيون وقانونيون: لا أحد يمكنه المرور مجانًا وتصريحات ترامب «بلطجة»!

اللعب مع الصغار

التشريح النفسى للمتهمين بالاعتداء على الأطفال..وكونسلتو طبى لعلاج الضحايا

يسرا اللوزى: «لام شمسية» صرخة إنسانية تهم كل بيت

معلمو الحصة بالمعاهد الأزهرية يطالبون بالتعيين

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