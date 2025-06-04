المشدد 5 سنوات لعصابة تزوير المحررات الرسمية بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة تزوير محررات رسمية في منطقة دار السلام.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة دار السلام معلومات تفيد بقيام 3 عاطلين بتزوير المحررات الرسمية وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات.



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين وتبين أنهم 3 عاطلين لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة القسم، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية متخذين من مسكن أحدهم مكانًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.



وضبط بحوزة المتهمين عدد من التوكيلات الرسمية فارغة وأختام مقلدة لشعار الجمهورية وهاتف محمول ومبلغ مالى وجهاز كمبيوتر بمشتملاته.

واعترف المتهمون بممارستهم تزوير المحررات الرسمية وشهادات التخرج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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