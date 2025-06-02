المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة تزوير وتقليد الأختام الحكومية في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة تزوير أوراق رسمية وتقليد الأختام الحكومية والنصب على المواطنين مقابل مبالغ مالية في منطقة السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وأخذ مبالغ مالية من ضحاياه مقابل التزوير.



تلقت أجهزة الأمنية معلومات تفيد بمزاولة أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (13 ختم منسوبين لبعض الجهات "مقلدين" - 3 أكلاشيه لجهات مختلفة - 18جهاز "مستخدمين فـى أعمال التزوير" –عدد كبير من الأوراق والمستندات المزورة والمعدة للتزوير منسوبين لجهات مختلفة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وإستخدامها فـى ارتكاب العديد من وقائع التـزوير.

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