الأربعاء 04 يونيو 2025
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أخبار مصر

السيسي وبن زايد يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد
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استقبل الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطار أبو ظبي الدولي.

وبعد مراسم الاستقبال، توجه الرئيسان إلى قصر الشاطئ، حيث عقدا اجتماعًا تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما الشقيقين، وبشكل خاص في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
 

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