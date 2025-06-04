من المستشفى إلى صعيد عرفات، قصة إنسانية للحاجة عفاف (صور)

في واحدة من القصص الإنسانية التي يشهدها موسم الحج، تعرضت الحاجة عفاف صاحبة الـ65 عاما وهي من معلمي الأجيال بمدارس الفيوم بمصر لوعكة صحية عقب وصولها الأراضي المقدسة استدعت اجراء جراحة بالحوض بعد إصابتها بكسر في المفصل وتم حجزها في مستشفى الملك فهد في جدة وكانت في حالة نفسية سيئة.



قصة مأساوية للحجاج عفاف للوصول إلي الأراضي المقدسة

واعتادت الحاجة عفاف على مراقبة الحجاج وهم يمرون في طريقهم إلى مكة من نوافذ المستشفى التي ترقد بها، تتأمل بثبات قلبها إن كانت ستُكمل الرحلة أم تُكتب لها نهاية مختلفة، لكن عفاف كانت تعرف أن لكل دعوة موعد استجابة، وأن رحلة الحج لا تكتمل إلا حين يختبر فيها الصبر.

وفور وصول الخبر، تم التوجيه من المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بشركة الماسية لـخدمات الحجاج، والمسئولة عن تقديم خدمات الطوافة لحجاج قرعة الجمعيات الأهلية، حيث تم تأمين إسعاف لنقل الحاجة عفاف من جدة إلى مكة برفقة فريق السعادة لمحاولة تهدئتها نفسيا وبث الطمأنينة والراحة لقلبها بعد تخوفها من عدم إكمال الحج، وتم ترتيب حفل استقبال لها في الفندق في مكة المكرمة بالتنسيق مع بعثة التضامن الاجتماعي وشراء كرسي مرضى هدية مزين بالورود والتنسيق لنقلها للمشاعر وإكمال المناسك، من خلال سيارة إسعاف رافقتها حتى لا تتعثر خطواتها نحو الحرم.

تأمين سيارة إسعاف لنقل الحاجة عفاف لعمل مناسك الحج

وحرصت البعثة على تأمين سيارة الإسعاف لتصعيد الحاجة عفاف إلى صعيد عرفات ومن ثم إلى منى، حيث ستهتف بدعواتها من قلب قاوم المرض لكنه لم ينكسر، حيث عبرت الحاجة عفاف عن امتنانها العميق لجميع من ساعدها في استكمال هذه الرحلة، قائلة: "كنت أدعو الله ألا يحرمني من الوقوف في عرفة، ورأيت كيف أن الله يسخر عباده للخير حتى في أصعب لحظاتنا".

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