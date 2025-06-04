الأربعاء 04 يونيو 2025
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رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة وضع خطة تنفيذية لتطبيق الهوية البصرية بجميع المنشآت

اجتماع لجنة الهوية
اجتماع لجنة الهوية البصرية لجامعة القاهرة، فيتو

ترأس الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، اجتماع لجنة الهوية البصرية للحرم الجامعي، وذلك في إطار جهود الجامعة للحفاظ على طابعها المعماري المتميز وتعزيز هويتها البصرية الموحدة.

اجتماع لجنة الهوية البصرية لجامعة القاهرة
اجتماع لجنة الهوية البصرية لجامعة القاهرة، فيتو

أهمية الحفاظ على الهوية البصرية لجامعة القاهرة 

وأكد رئيس الجامعة، خلال كلمته في الاجتماع، أهمية الحفاظ على الهوية البصرية للجامعة بما يعكس عراقة تاريخها ويصون طابعها المعماري الفريد، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ضرورة تحقيق التوازن بين أصالة المباني الكلاسيكية ومتطلبات الجامعات الذكية. 

وشدد على أن تطوير الهوية البصرية لابد أن يستند إلى رؤية واضحة تشمل خططا قصيرة وطويلة المدى، تراعي الطابع المعماري المميز للجامعة وتطلعاتها المستقبلية.

جدير بالذكر أن لجنة الهوية البصرية ترأسها الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتضم في عضويتها نخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، من بينهم الدكتور محمد رفعت عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني، والدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار، بالإضافة إلى أمين عام الجامعة، والقيادات الإدارية المعنية.

وأكدت الدكتورة غادة عبد الباري أن لجنة الهوية البصرية تسعى إلى وضع تصور متكامل وشامل لتطوير الهوية البصرية لجامعة القاهرة، يتضمن المحافظة على السمات المعمارية والتاريخية للحرم الجامعي، مع تطوير العناصر البصرية المرتبطة باللافتات، والشعارات، والألوان، والواجهات، بما يحقق التناسق والتميز البصري في مختلف كليات الجامعة ومرافقها.

اجتماع لجنة الهوية البصرية لجامعة القاهرة
اجتماع لجنة الهوية البصرية لجامعة القاهرة، فيتو

يأتي هذا الاجتماع في إطار اهتمام إدارة الجامعة بتطوير بنيتها التحتية وتعزيز هويتها البصرية، بما يواكب أحدث المعايير التصميمية، ويُسهم في تحسين البيئة الجامعية، ويدعم مكانة الجامعة كصرح أكاديمي متكامل يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

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جامعة القاهرة الهوية البصرية الهوية البصرية للحرم الجامعي كلية التخطيط الاقليمي والعمراني كلية الاثار الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة لجنة الهوية البصرية للحرم الجامعي

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