الأربعاء 04 يونيو 2025
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أخبار مصر

رئيس جامعة القاهرة يتفقد الامتحانات بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والآداب والإعلام

امتحانات جامعة القاهرة
امتحانات جامعة القاهرة

واصل الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، جولاته الميدانية لتفقد سير أعمال الامتحانات بعدد من كليات الجامعة، حيث شملت الجولة كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، والآداب، والإعلام.

امتحانات جامعة القاهرة 
امتحانات جامعة القاهرة 

وشارك رئيسَ الجامعة في جولته الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث قاما بتفقد لجان الامتحانات والاطلاع على مدى جاهزية الكليات من حيث توفير الخدمات اللوجستية والطبية، ومتابعة مدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

 

امتحانات جامعة القاهرة
امتحانات جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة: توفير أقصى درجات الراحة للطلاب خلال الامتحانات

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن إدارة الجامعة تتابع يوميًا وبشكل دقيق سير أعمال الامتحانات في مختلف الكليات، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر بين كافة القطاعات المعنية لتوفير أقصى درجات الراحة والدعم للطلاب، وتذليل أية معوقات قد تواجههم.

امتحانات جامعة القاهرة
امتحانات جامعة القاهرة

وأشاد رئيس الجامعة بالتزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، وحرص الجميع على إنجاح موسم الامتحانات، مؤكدًا أن الجامعة توفر كافة سبل الدعم الطبي والنفسي والخدمي للطلاب خلال فترة الامتحانات، في إطار الرؤية الاستراتيجية التي تضع الطالب في قلب العملية التعليمية.

امتحانات جامعة القاهرة
امتحانات جامعة القاهرة

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جامعة القاهرة الاعلام الاقتصاد والعلوم السياسية موسم الامتحانات

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