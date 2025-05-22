محافظ الإسكندرية يشدد على توحيد الهوية البصرية بطول شواطئ المنتزه

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية بامتداد طريق الكورنيش بنطاق أحياء المنتزه أول وثان، بمشاركة جميع القيادات التنفيذية المعنية.

في إطار المتابعات الميدانية المستمرة للارتقاء بالمظهر العام لمحافظة الإسكندرية وضمان جاهزيتها لموسم صيف ٢٠٢٥.

وتأتي تلك الجولة بهدف الوقوف على مدى الجاهزية ومدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن إزالة الإشغالات والمعوقات التي تحجب الرؤية عن البحر وتشوه الطابع الجمالي للكورنيش والتي رصدها محافظ الإسكندرية خلال جولاته السابقة، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين المشهد البصري وتعزيز الهوية الحضارية للمدينة.

وشدد المحافظ على ضرورة توحيد الهوية البصرية للكورنيش من خلال توحيد ألوان البوابات والشماسي، وإزالة كافة أشكال التعديات والمظاهر العشوائية التي تُخل بالمظهر العام، مؤكدًا أن الإسكندرية تستحق أن تظهر بالصورة اللائقة بها كواجهة سياحية وتاريخية متميزة.

كما وجه سيادته بإزالة كافة الإشغالات والأكشاك المخالفة وإخلاء المخازن العشوائية الحاجبة للرؤية بمنطقة بئر مسعود والتابعة للشركات المنفذة لمشروع توسعة الكورنيش مؤكدا على أنه لن يسمح بتشويه أعمال تطوير وتوسعة طريق الكورنيش والتي قامت بها الدولة لتحسين جودة الحياة بمحافظة الإسكندرية.

كما حرص المحافظ على الاستماع لشكاوى المواطنين وملاحظاتهم، موجهًا السكرتير العام المساعد بتنفيذ حملات تفتيش مكثفة، بالتعاون مع إدارة المرافق ورؤساء الأحياء، لضبط مكبرات الصوت غير المرخصة ومصادرة الدراجات البخارية المخالفة المتواجدة على ممشى الكورنيش.

وفي ذات السياق، أصدر المحافظ تعليماته لرئيس حي المنتزه ثان بالتنسيق مع إدارة المرور لاتخاذ إجراءات صارمة تجاه التكاتك المخالفة، خاصة في شارع 20، بما يضمن أمن وسلامة المواطنين، كما وجه بالإسراع في تطوير وتحسين المظهر العام لنفق خالد بن الوليد ليتماشى مع أعمال التطوير الجارية بالكورنيش، إلى جانب إزالة الكابلات الكهربائية المكشوفة من الممشى العام.

وفي إطار فرض الانضباط وتنظيم الحركة بطريق الكورنيش، كلف المحافظ رئيس حي المنتزه أول بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية بالتحفظ على عدد من التروسيكلات بشاطئ جزيرة ميامي لاسيما بعد رصد شكاوى عدد من المواطنين بطريق الكورنيش ومرتادي الشاطئ.



وأكد المحافظ أن هذه الجولة تأتي في سياق المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهاته السابقة، وتأكيد مبدأ المحاسبة للمقصرين، مشددًا على ضرورة الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين، والعمل الجاد لتحسين جودة الحياة داخل محافظة الإسكندرية.

واختتم المحافظ جولته بتكليفات مشددة لرئيس حي المنتزه ثان بضرورة إجراء حملات تفتيش منتظمة على تراخيص المحال التجارية المطلة على البحر، لضبط المنظومة وتحقيق أعلى درجات الانضباط المهني والخدمي.

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