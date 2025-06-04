غرفة الشركات: مخيمات حجاج السياحة قريبة من النفرة والجمرات وبها خدمات متكاملة

أكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن كل مخيمات الحج السياحي بما فيها البري والاقتصادي مصنعة حديثا ومن مواد مضادة للحريق وتتواجد بها أجهزة تكييف قوية.

مخيمات حجاج قرعة الحج السياحي بالمشاعر المقدسة

وأضاف رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أنه سيتم تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة من قبل شركتي الماسية مشارق والراجحي متين اللتين تعاقدت معهما الغرفة لخدمة حجاج الشركات هذا العام، مشددا على أنه وكالعادة تتمتع كافة مخيمات الحج السياحي بالعديد من المزايا منها قرب المخيمات من طريق النفرة في عرفات، وقريبة من جسر الجمرات بمشعر منى.

وأضاف أحمد إبراهيم أن أهم ما يميز الحج السياحي خدماته للحجاج بكافة برامجه وأهمها تقديم وجبات ومشروبات طوال ايام الحج وسيتم تقديم ٣ وجبات يومية للحجاج "فطار -غداء -عشاء" طوال تواجدهم بمخيمات منى وعرفات بجانب المشروبات الباردة والساخنة والمثلجات والعصائر على مدار اليوم.

خدمات حجاج قرعة الحج السياحي بالمشاعر المقدسة

وأضاف رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن تصعيد الحجاج لا يتم بشكل عشوائي إنما من خلال تفويج دقيق وجدول زمني تم وضعه بالتنسيق بين البعثة والمطوفين وبالطبع السلطات السعودية ويتم متابعة التصعيد طوال اليوم وحتى وصول جميع حجاج السياحة لمشعر عرفات كما سيتم متابعة الحجاج طوال تواجدهم بمخيمات منى وعرفات للاطمئنان عليهم والتأكد من توافر كافة الخدمات الإشرافية والطبية واللوجستية.

وبدأت بعثة الحج السياحى تنفيذ جولات ميدانية من خلال لجان مشتركة من أعضاء البعثة من الوزارة والغرفة، تم توزيعها على أماكن إقامة الحجاج لمتابعة عمليات تصعيدهم اليوم الي عرفات. كما سيتم توزيع تلك اللجان على مخيمات الحجاج في مني وعرفات.

وأعلنت بعثة الحج السياحي حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لتصعيد حجاج الشركات إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم للحج وهو الوقوف بعرفة غدا الخميس، حيث اتخذت البعثة كافةً الاستعدادات والتجهيزات لضمان تصعيد الحجاج بسهولة ويسر، بجانب متابعتهم طوال تواجدهم بصعيد عرفات والمشاعر المقدسة بمزدلفة ومنى

تصعيد حجاج بيت الله الحرام الي صعيد عرفات

وتبدأ شركات السياحة عصر اليوم تصعيد حجاجها إلى مخيمات عرفات بكافة مستويات وبرامج الحج السياحي " الخمس نجوم والاقتصادي والبري "، وقد تم تجهيز سيارات نقل جميع الحجاج بالقرب من أماكن إقامتهم وسيتم تصعيد الحجاج مباشرة إلى عرفات دون أداء التروية الليلة بمشعر منى يأتي ذلك حرصا على راحة وسلامة الحجاج وتطبيق الخطط المعدة للتصعيد بعيدا عن الزحام وضمانا لوصول الحجاج إلى مخيماتهم بسهولة ويسر.

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