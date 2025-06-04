الأربعاء 04 يونيو 2025
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اقتصاد

جمعية رجال الأعمال تؤكد أهمية نشر الوعي بإقامة منازل صديقة للبيئة بالمحافظات

الدكتورة نيفين عبد
الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو جمعية رجال الأعمال المصريين

أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو جمعية رجال الاعمال  المصريين، أن الاقتصاد الدائري أصبح ضرورة ملحة في الانتقال الى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، مشيرة الى اهمية اعادة  التفكير في كيفية استخدامنا للموارد والاستثمار في الابتكار والإنسان والبيئة في آن واحد، وهو ما يعكس جوهر الاقتصاد الأخضر الذي نؤمن بأهميته في مناخ مستقبل مزدهر.

مؤتمر المناخ والبيئة 2025

وقالت عبد الخالق، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر المناخ والبيئة 2025، إن التحديات المناخية باتت تمس مجتمعنا العربي وتهدد جودة حياة المواطنين والأجيال القادمة وهو ما يدفعنا أن نتحرك بسرعة وبمسؤولية. 

وأشارت إلى أن المؤتمر يناقش واحدة من أهم الجلسات الحوارية  بعنوان "المدن المستدامة في المنطقة العربية من التحديات إلي الحلول" والتي نسعى من خلالها لتبادل الرؤى والأفكار حول مدن أكثر مرونة وعادلة ومستدامة، ومدن ذكية تحتضن الإنسان والبيئة معا تعيد صياغة أهدافنا من صيانة الموارد بما يحقق رؤية مصر لتغير المناخ 2050، ويخدم أهداف التنمية المستدامة.

 وقالت نائب رئيس مؤتمر المناخ والبيئة، إن انعقاد المؤتمر الثالث للمناخ والبيئة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وتحت رعاية مجلس الوزراء في لحظة مصيرية في تاريخ كوكبنا حيث تتفاقم فيه التحديات البيئية من تغير مناخي وارتفاع لدراجات الحرارة، إلى ندرة الموارد وتراجع التنوع البيولوجي، وزيادة التلوث والنفايات. 

أهمية رفع الوعي العام بقضايا المناخ والبيئة

 وأشارت إلى أهمية  تبني نشر الوعي بإقامة النزل البيئية في مختلف محافظات الجمهورية، ليست فقط الساحلية أو الشاطئية المطلة على البحر وإنما القاهرة والجيزة وغيرها بجانب بحث فرص استغلال المناطق الصحراوية أيضا في إقامة نزل بيئي، بما يسهم في استغلال الأراضي الصحراوية في أحداث تكامل لنشاط اقتصادي قائم على الزراعة والسياحة والبيئة. 

وأكدت "عبدالخالق" أهمية رفع الوعي العام بقضايا المناخ والبيئة، وتسليط الضوء على المشروعات والمبادرات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة بجانب إطلاق مبادرات بيئية ومجتمعية جديدة وتكريم المشاريع والأفكار التي تتماشى مع رؤية مصر لتغير المناخ.

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وأشارت إلى أهمية الحد من استخدام أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، وبحث طرق تطوير التغليف والتعبئة من خامات بيئية وصحية بديلة للبلاستيك. واضافت كما سيتم العمل علي معايير النزل البيئية التي وضعتها وزارة البيئة والتي تضع تقيما لدرجة النزل حسب مراعاتها لمعايير البيئة الي جانب تنظيم مائدة مستديرة عن قطاع السياحة تحت رعاية لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة فرص الاستثمار في إقامة النزل السياحي البيئي بمختلف مناطق ومحافظات الجمهورية.

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