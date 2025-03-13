وزيرة البيئة تعقد اجتماعًا للتحضير لمشاركة مصر في مؤتمر المناخ 30

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية، وذلك لبحث سبل التنسيق الوطني للإعداد لمشاركة مصر في مؤتمر المناخ COP30، المقرر عقده في البرازيل نهاية العام الجاري.

مشاركة واسعة من الوزارات المعنية

وحضر الاجتماع كل من الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، السفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والسفير تامر مصطفى، مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، إلى جانب الدكتور عمرو أسامة، مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي.

كما شارك ممثلو وزارات الخارجية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، الإسكان، الصناعة، النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول، والزراعة.

التنسيق لتحديث خطة المساهمات الوطنية (NDSc)

وأكدت وزيرة البيئة أهمية الاجتماع لضمان التنسيق المشترك بين الوزارات والقطاعات المختلفة، خصوصًا فيما يتعلق بتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيًا (NDSc)، مشيرةً إلى أن لكل وزارة ملفًا مرتبطًا بتغير المناخ، مما يستدعي مناقشة الأولويات الوطنية بشكل متكامل.

وأوضحت أن وزارات مثل النقل، الكهرباء، والبترول لديها أهداف طموحة تسعى لتحقيقها في إطار خطة التحديث، سواء تلك التي تم العمل عليها عام 2023 أو المتوقع تسليمها قبل انعقاد مؤتمر COP30.

التحديات المالية وتأثيرها على مشروعات المناخ

وناقش الاجتماع عددًا من التحديات، أبرزها تراجع التمويل المناخي وتأثيره على تنفيذ التزامات الدول النامية بموجب اتفاق باريس للمناخ.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن شح التمويل المناخي أدى إلى تقلص الالتزامات الدولية، مما يزيد من الأعباء على الدول النامية، خصوصًا في مواجهة الظواهر المناخية الحادة مثل الجفاف، الفيضانات، وارتفاع مستوى سطح البحر.

فرص مصر في أسواق الكربون والطاقة المتجددة

ورأت وزيرة البيئة أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة للدول النامية، ومنها مصر، للاستفادة من أسواق الكربون والتوسع في تصدير منتجات مرتبطة بتغير المناخ إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية، كما أكدت أن مصر يمكنها أن تصبح مركزًا رئيسيًا للطاقة المتجددة عبر تعزيز تصدير الهيدروجين الأخضر وزيادة التعاون مع الدول الأفريقية في القضايا البيئية.

إشادة المشاركين وضرورة استمرار الاجتماعات التنسيقية

وأشاد ممثلو الوزارات والجهات المشاركة بأهمية الاجتماع، واعتبروه خطوة استباقية للإعداد لخطة تحديث المساهمات الوطنية قبل مؤتمر COP30، كما شددوا على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات المناخية، مؤكدين أهمية استمرار الاجتماعات التنسيقية تحت إشراف وزارة البيئة، لضمان متابعة تطورات الملف المناخي على المستويين المحلي والدولي.

اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على استكمال مناقشات تحديث خطة المساهمات الوطنية، تمهيدًا لعرضها على المجلس الوطني للتغيرات المناخية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء. كما سيتم بحث آليات تعويض الفجوة التمويلية لضمان استمرار تنفيذ المشروعات المناخية وتعزيز مكانة مصر في المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.