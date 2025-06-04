إنزاجي يتدخل لحسم صفقة من العيار الثقيل لصالح الهلال السعودي قبل مونديال الأندية

يستعد الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني الجديد لفريق الهلال السعودي، للتدخل سريعًا، لفك تعقيدات بعض الصفقات المهمة التي ترغب إدارة النادي السعودي لإبرامها قبل مونديال الأندية، المقرر انطلاقه في الولايات المتحدية الأمريكية في الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل.

صفقة من العيار الثقيل

وكتب الصحفي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين الموثوق، عبر حسابه بمنصة إكس، إن الهلال السعودي مُصر على التعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز، نجم ميلان الإيطالي.

وكشف فابريزو، أن سيموني إنزاجي المنتظر إعلانه مديرًا فنيًّا للفريق السعودي يستعد لإجراء مكالمة هاتفية بثيو هيرنانديز هذا الأسبوع لإقناعه بالانضمام للهلال.

ثيو هرنانديز لاعب ميلان، فيتو

الهلال ينهي اتفاقه مع الإنتر حول قيمة الصفقة

وأضاف فابريزيو: "تم الاتفاق بين الناديين (الهلال وميلان) على قيمة الصفقة 35 مليون يورو شاملة المكافآت، لكن ثيو لم يعط الضوء الأخضر لإتمامها حتى الآن".

وختم: "أتلتيكو مدريد لم يتقدم بعرض للاعب حتى اليوم، ويقتصر الأمر على مجرد اتصال مبدئي فقط".

إنتر ميلان يعلن فسخ تعاقده مع إنزاجي

ويستعد الهلال السعودي خلال الساعات القادمة، للإعلان رسميا عن تعيين إنزاجي مديرًا فنيًّا للفريق بعدما أعلن إنتر فسخ عقد المدرب الإيطالي بالتراضي، خلال اجتماع أمس الثلاثاء.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن ثيو هيرنانديز لا يرغب في الانتقال للدوري السعودي، ويتطلع لاستكمال مشواره مع أحد أندية القارة العجوز.

الهلال يسابق الزمن لدعم الفريق قبل المونديال

ويسابق الهلال الزمن من أجل تجهيز الفريق بقدر الإمكان لخوض مونديال الأندية الذي ينطلق منتصف الشهر الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسوف ينافس الهلال في المجموعة الثامنة التي تضم ريال مدريد وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

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