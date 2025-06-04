الثانوية العامة 2025، خطوات كتابة رقم الجلوس بورقة البابل شيت

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طريقة تدوين طلاب الصف الثالث الثانوي رقم الجلوس بورقة إجابة البابل شيت خلال امتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025.

خطوات كتابة رقم الجلوس على ورقة البابل شيت بالثانوية العامة 2025

1- يتم كتابة رقم جلوس بالبابل شيت من الشمال إلى اليمين كالتالي:

2- يقوم الطالب بملء الخانات الخاصة برقم الجلوس من الشمال إلى اليمين ثم يقوم بتظليله.

وكانت الوزارة أعلنت عن إتاحة الفيديو التوضيحي الخاص بالتعليمات والإرشادات الهامة المتعلقة بورقة الإجابة لطلاب الثانوية العامة على الموقع الرسمى للوزارة.

وكشف خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي يبلغ 768 ألفا و358، بواقع 1973 لجنة سير على مستوى الجمهورية و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين بإجمالي 2029 لجنة سير بجانب لجان.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأوضح عبد الحكم أنه يتقدم لامتحانات الثانوية العامة فى النظام القديم 45 ألفا و522 طالبا وطالبة.

وقال رئيس امتحانات الثانوية العامة أنه “تم تخفيف مناهج الثانوية العامة منها اللغة الأجنبية الثانية أصبحت مادة غير مضافة للمجموع والجيولوجيا أصبحت جزء بسيط مضاف لمادة الأحياء، وفي اللغة العربية يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان واحد، وفي اللغة الإنجليزية امتحان واحد يختلف فى عدد الأسئلة لطلاب النظام الجديد 42 سؤال وفي القديم 37 سؤال ولكن نفس المواد”.

نظام الثانوية العامة

وتابع عبد الحكم: “في مادتي الجغرافيا والتاريخ امتحان واحد لطلاب النظامين القديم والجديد، أما في الأحياء هناك اختلاف بين امتحان طلاب النظام الجديد والقديم بسبب إضافة جزء من الجيولوجيا”.

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