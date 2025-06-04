برقية تهنئة من مجلس النواب للرئيس السيسى بمناسبة عيد الأضحى

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على شعب مصر العزيز وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وجاء نص برقية التهنئة: الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحية تقدير وإعزاز لشخصكم الكريم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب يطيب لي أن أرفع إليكم أسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يُعيده عليكم وعلى شعبنا العزيز بالخير واليُمن والبركات.

في عيد الأضحى تتجلى معاني الإخلاص

وقال رئيس مجلس النواب: إنّ هذه المناسبة العظيمة التي تتجلى فيها معاني التضحية والإخلاص، تذكرنا بقيم التراحم والتكافل التي أرساها ديننا الحنيف، وتُعزز في نفوسنا روح الوحدة والتضامن من أجل رفعة وطننا وازدهاره.

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي: وإذ نغتنم هذه المناسبة العطرة لنجدد العهد على مواصلة خدمة الوطن بإخلاص، تحت قيادتكم الحكيمة، بما يُعزز دعائم الأمن والاستقرار.

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية التهنئة، قائلا: حفظكم الله يا فخامة الرئيس، وأدام عليكم الصحة والعافية، وكل عام وأنتم بخير.

إجازة البنوك في عيد الأضحى المبارك

وقرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1446هـ.

وأوضح البنك المركزي المصري خلال بيانه أنه ييُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025.

وفي سياق متصل أعلن وزير العمل محمد جبران، بأن الفترة من يوم الخميس الموافق 5 من شهر يونيو عام 2025، وحتى يوم الإثنين الموافق 9 من شهر يونيو عام 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مع التنبيه على أن يكون منح الإجازة والتشغيل خلالها عند الضرورة، وفقا للمادة (52) من قانون العمل والقرارات المنفذة له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.