الثلاثاء 03 يونيو 2025
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محافظ جنوب سيناء يزور سفير كازاخستان بالقاهرة تأكيدًا على عمق التعاون المشترك

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يزور سفير كازاخستان بالقاهرة

 قام اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بزيارة إلى مقر سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، السفير خيرات لاما شريف، حيث عبّر عن خالص تعازيه في وفاة إحدى المواطنات الكازاخستانيات، مؤكّدًا تقدير المحافظة للتعاون البناء مع السفارة الكازاخستانية في مختلف المجالات.

 

 

محافظ جنوب سيناء يزور سفير كازاخستان بالقاهرة تأكيدًا على عمق التعاون المشترك

 

وخلال اللقاء، جدّد المحافظ التزام محافظة جنوب سيناء بضمان أعلى درجات السلامة والرعاية للسائحين، والتعاون الكامل مع الجهات المعنية، بما يعكس حرص الدولة المصرية على توفير بيئة آمنة ومرحّبة لكافة الزائرين.

ومن جانبه، ثمّن السفير الكازاخستاني هذه اللفتة الكريمة، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ومؤكدًا أن التعاون بين السفارة ومحافظة جنوب سيناء يشهد تطورًا ملحوظًا على مختلف المستويات، ولا سيما في مجالات السياحة والثقافة.

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تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للتواصل المستمر بين الجانبين، حيث سبق أن استقبل المحافظ السفير بمكتبه في شرم الشيخ، وتم خلال اللقاء بحث سبل تفعيل اتفاقية التآخي بين شرم الشيخ ومدينة ألماتي، بالإضافة إلى مناقشة إقامة مقر قنصلي كازاخستاني بشرم الشيخ، بما يعكس النمو المتزايد في أعداد السائحين الكازاخستانيين إلى جنوب سيناء.

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