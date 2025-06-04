الأربعاء 04 يونيو 2025
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اقتصاد

26.4 مليار دولار، قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج خلال 9 أشهر

البنك المركزي
البنك المركزي

 قال البنك المركزي إنه واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدي مسجلة قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال الفترة يوليو/مارس 2024/2025، حيث ارتفعت بمعدل 82.7 % على أساس سنوي لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار (مقابل نحو 14.4مليار دولار).

كما شهدت الفترة يناير/مارس 2024/2025 ارتفاعًا بمعدل 86.6% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 9.4 مليار دولار (مقابل نحو 5.0 مليار دولار). وعلى المستوي الشهري، ارتفعت تحويلات شهر مارس 2025 بمعدل 63.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار (مقابل نحو 2.1 مليار دولار).

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