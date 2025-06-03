الثلاثاء 03 يونيو 2025
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اقتصاد

محافظ البنك المركزي يلتقي رئيس البنك الصناعي والتجاري الصيني لبحث التعاون المشترك

لقطة جماعية بعد الاجتماع
لقطة جماعية بعد الاجتماع

عقد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك المركزي، لقاءً مع  ليو جون رئيس البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور كل من رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد أبو موسى مساعد المحافظ، وجاو ليو تشينج - المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة الصين في القاهرة، إلى جانب عدد واسع من قيادات البنكين وممثلي السفارة الصينية في مصر.


وقد شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري بين الجانبين، كما تم التطرق إلى تواجد البنك الصيني في مصر، سواء من خلال فرع أو بنك متكامل، في ضوء ما تتمتع به السوق المحلية من بيئة جاذبة للاستثمار في جميع القطاعات، لا سيما القطاع المصرفي الذي يتميز بصلابته ومؤشراته القوية.
وفي هذا السياق، أعرب المحافظ عن ترحيبه برئيس البنك الصيني والوفد المرافق له، مؤكدًا أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية تشكل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، خاصة في ظل العلاقات القوية التي تجمعهما، مشيرًا إلى حرص البنك المركزي على دعم التعاون المشترك في إطار الشراكة الشاملة التي تربط البلدين.

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