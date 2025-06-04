استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الأنبا أكسيوس، أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رئيس جامعة المنصورة يستقبل الأنبا أكسيوس للتهنئة بعيد الأضحى

وشارك في الزيارة وفدٌ من مطرانية المنصورة، ضمَّ القمص ساروفيم وديع، وكيل المطرانية، وبولا جورجي، مدير العلاقات العامة بالمطرانية.

خاطر: الزيارة تُجسِّد روح التآخي والتلاحم الوطني

وأعرب الدكتور شريف خاطر عن بالغ سعادته بزيارة وفد الكنيسة القبطية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تُجسِّد روح التآخي والتلاحم الوطني التي يتميز بها الشعب المصري، وأشار إلى اعتزازه بهذه اللَّفَتات الطيبة التي تتجدد مع كل عيد، والتي تُعبِّر عن روح مصر المتسامحة، وتُجسِّد أسمى معاني الأخوَّة والمحبة، وتُعزِّز روابط الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن تحت راية الدولة المصرية.

وأوضح رئيس جامعة المنصورة أن تبادل التهاني بين أبناء الوطن في مختلف الأعياد والمناسبات يُؤكِّد متانة النسيج الوطني، ويُرسِّخ قيم التعايش والتسامح والمودَّة بين فئات الأمة المصرية.

ودعا الدكتور شريف خاطر اللهَ عزَّ وجلَّ أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية الرشيدة، وأن يُعيد هذه المناسبات المباركة على الوطن بالخير واليُمن والبركة.

الأنبا أكسيوس يشيد بالدور الرائد للجامعة في مجالات التعليم

من جانبه، أكَّد الأنبا أكسيوس اعتزازه الدائم بزيارة جامعة المنصورة في مختلف المناسبات، معربًا عن خالص تهانيه بحلول عيد الأضحى المبارك، وأشاد بالدور الرائد الذي تقوم به الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وما تُقدِّمه من خدمات طبية متخصصة تُغطِّي احتياجات محافظة الدقهلية ومناطق الدلتا.

كما أثنى على علاقات التعاون البنَّاء بين الجامعة والمؤسسات المحلية، لا سيما في الملفات الخدمية والتنموية، معتبرًا أن هذا التكامل يصبُّ في مصلحة الوطن ويُعزِّز من تقدُّمه وازدهاره.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان التهاني والتمنيات بمزيد من الخير والتقدُّم والاستقرار لمصر وشعبها، داعيَين المولى عزَّ وجلَّ أن يُعيد هذه المناسبات على الشعب المصري بكل خير وسلام.

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