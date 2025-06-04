الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يستقبل الأنبا أكسيوس للتهنئة بعيد الأضحى

زيارة وفد الكنيسة
زيارة وفد الكنيسة لجامعة المنصورة، فيتو

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الأنبا أكسيوس، أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رئيس جامعة المنصورة يستقبل الأنبا أكسيوس للتهنئة بعيد الأضحى 

وشارك في الزيارة وفدٌ من مطرانية المنصورة، ضمَّ القمص ساروفيم وديع، وكيل المطرانية، وبولا جورجي، مدير العلاقات العامة بالمطرانية.

خاطر: الزيارة تُجسِّد روح التآخي والتلاحم الوطني

وأعرب الدكتور شريف خاطر عن بالغ سعادته بزيارة وفد الكنيسة القبطية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تُجسِّد روح التآخي والتلاحم الوطني التي يتميز بها الشعب المصري، وأشار إلى اعتزازه بهذه اللَّفَتات الطيبة التي تتجدد مع كل عيد، والتي تُعبِّر عن روح مصر المتسامحة، وتُجسِّد أسمى معاني الأخوَّة والمحبة، وتُعزِّز روابط الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن تحت راية الدولة المصرية.

 

وأوضح رئيس جامعة المنصورة أن تبادل التهاني بين أبناء الوطن في مختلف الأعياد والمناسبات يُؤكِّد متانة النسيج الوطني، ويُرسِّخ قيم التعايش والتسامح والمودَّة بين فئات الأمة المصرية.

ودعا الدكتور شريف خاطر اللهَ عزَّ وجلَّ أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية الرشيدة، وأن يُعيد هذه المناسبات المباركة على الوطن بالخير واليُمن والبركة.

الأنبا أكسيوس يشيد بالدور الرائد للجامعة في مجالات التعليم

من جانبه، أكَّد  الأنبا أكسيوس اعتزازه الدائم بزيارة جامعة المنصورة في مختلف المناسبات، معربًا عن خالص تهانيه بحلول عيد الأضحى المبارك، وأشاد بالدور الرائد الذي تقوم به الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وما تُقدِّمه من خدمات طبية متخصصة تُغطِّي احتياجات محافظة الدقهلية ومناطق الدلتا.

 

كما أثنى على علاقات التعاون البنَّاء بين الجامعة والمؤسسات المحلية، لا سيما في الملفات الخدمية والتنموية، معتبرًا أن هذا التكامل يصبُّ في مصلحة الوطن ويُعزِّز من تقدُّمه وازدهاره.

 

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان التهاني والتمنيات بمزيد من الخير والتقدُّم والاستقرار لمصر وشعبها، داعيَين المولى عزَّ وجلَّ أن يُعيد هذه المناسبات على الشعب المصري بكل خير وسلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسقف إيبارشية المنصورة التعايش والتسامح الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة المجتمع وتنمية البيئة إيبارشية المنصورة خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة المنصورة تهنئة بعيد الأضحي المبارك شؤون التعليم والطلاب رئيس جامعة المنصورة نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب

مواد متعلقة

إزالة 32 طاحونة ذهب من 10 مواقع بأسوان (صور)

وزيرة التضامن تلتقي بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية

مصرع فني كهرباء سقط من قطار بمزلقان بني سويف

ضبط مركز علاج طبيعي يبيع أدوية ضارة للمواطنين بقنا

الأكثر قراءة

الزمالك يجبر الأهلي على قرار مفاجئ بشأن زيزو

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات جديدة

هل يتحمل المواطنون أعباء مالية بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب؟

الأعلى لتنظيم الإعلام يبحث شكوى مها الصغير

الزمالك يجهز شكوى دولية ضد زيزو

فرص عمل للشباب، نص القرار الجمهوري بالموافقة على منحة إسبانية بـ 300 ألف يورو

ريفيرو يتراجع عن قراره بشأن قائمة الأهلي

أخبار مصر: قصة منفذ هجوم كولورادو مع الزمالك، تفاصيل مأساوية بواقعة العثور على طبيب غارقا، مصير زيزو من مونديال الأندية

خدمات

المزيد

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عشان ميضحكش عليك.. إزاي تختار خروف العيد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يبدأ الوقوف بعرفات وهل يجب البقاء حتى غروب الشمس؟ الأزهر يوضح (فيديو)

هل فضل دعاء يوم عرفة خاص بالحجاج فقط؟

ما حكم ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات وعدم تنظيف المكان

المزيد
الجريدة الرسمية