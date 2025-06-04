الوصل الإماراتي يتعاقد مع مدرب النصر السعودي السابق

و

أعلن نادي الوصل الإماراتي اليوم الأربعاء تعاقده رسميًا مع المدرب البرتغالي المخضرم لويس كاسترو، ليتولى مهمة الإشراف الفني على الفريق الأول خلفًا للمدرب الصربي ميلوش ميلويفيتش.

مايسترو مدربا للوصل الإماراتي

ويأتي التعاقد مع كاسترو، الذي سبق له قيادة نادي النصر السعودي، في إطار سعي "الإمبراطور" لإعادة الفريق إلى منصات التتويج بحسب ما أعلن النادي.

كما يهدف النادي، من خلال التعاقد مع اسم تدريبي معروف، إلى تعزيز صفوفه بلاعبين مميزين في كافة المراكز، استعدادًا للموسم المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.