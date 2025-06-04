الأربعاء 04 يونيو 2025
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الوصل الإماراتي يتعاقد مع مدرب النصر السعودي السابق

كاسترو، فيتو
كاسترو، فيتو

أعلن نادي الوصل الإماراتي اليوم الأربعاء تعاقده رسميًا مع المدرب البرتغالي المخضرم لويس كاسترو، ليتولى مهمة الإشراف الفني على الفريق الأول خلفًا للمدرب الصربي ميلوش ميلويفيتش.

مايسترو مدربا للوصل الإماراتي 

ويأتي التعاقد مع كاسترو، الذي سبق له قيادة نادي النصر السعودي، في إطار سعي "الإمبراطور" لإعادة الفريق إلى منصات التتويج بحسب ما أعلن النادي.

كما يهدف النادي، من خلال التعاقد مع اسم تدريبي معروف، إلى تعزيز صفوفه بلاعبين مميزين في كافة المراكز، استعدادًا للموسم المقبل.

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الإمبراطور النصر السعودي الوصل الإماراتي كاسترو لويس كاسترو مدرب النصر السعودي نادي النصر السعودي

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