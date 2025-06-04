الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط المتهمين بخطف موبايل سيدة أجنبية في النزهة

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين بتهمة سرقة هاتف محمول من سيدة أجنبية بأسلوب "الخطف" في منطقة النزهة.

خطف هاتف محمول سيدة أجنبية بالنزهة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة يفيد بضبط (شخصين)، بتهمة سرقة هاتف محمول من (إحدى السيدات " تحمل جنسية إحدى الدول ") بأسلوب "الخطف".


وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خطف هاتف محمول سيدة أجنبية بالنزهة خطف هاتف محمول سيدة أجنبية خطف هاتف محمول سيدة خطف هاتف محمول النزهة

مواد متعلقة

تحرير 9 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية بالمحافظات

الحبس 3 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة محل أجهزة كهربائية بالبساتين

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات جديدة

الزمالك يجبر الأهلي على قرار مفاجئ بشأن زيزو

فرص عمل للشباب، نص القرار الجمهوري بالموافقة على منحة إسبانية بـ 300 ألف يورو

3 ملفات حاسمة تتصدر القمة المصرية الإماراتية اليوم في أبو ظبي

أخبار مصر: قصة منفذ هجوم كولورادو مع الزمالك، تفاصيل مأساوية بواقعة العثور على طبيب غارقا، مصير زيزو من مونديال الأندية

ريفيرو يتراجع عن قراره بشأن قائمة الأهلي

التعليم تقدم فيديو للإرشادات الخاصة بورقة الإجابة في امتحانات الثانوية العامة

علاء مبارك يثير الجدل بموعظة عن يوم القيامة، والنشطاء: تذكر ذلك عندما تكون مسئولًا

خدمات

المزيد

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عشان ميضحكش عليك.. إزاي تختار خروف العيد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل فضل دعاء يوم عرفة خاص بالحجاج فقط؟

ما حكم ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات وعدم تنظيف المكان

رحلة القلوب إلى منى، فضائل ومناسك الحجاج في يوم التروية

المزيد
الجريدة الرسمية