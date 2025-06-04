الزمالك يجبر الأهلي على قرار مفاجئ بشأن زيزو

اتخذ النادي الأهلي قرارا مفاجئا بشأن تصوير فيديو تقديم لاعبه الجديد أحمد مصطفى زيزو، استعدادا لمشاركة اللاعب مع المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق منافساتها في الولايات المتحدة الأمريكية من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل.

وكشفت مصادر أن هناك تفكير جاد في تصوير فيديو تقديم زيزو في أمريكا خوفا من تسريبه ومن ثم يؤخذ قرينة على تعاقد الأهلي مع اللاعب رغم أن عقده مع الزمالك مازال ساريا.

وجاء تفكير إدارة الأهلي في تصوير فيديو تقديم زيزو في أمريكا لضيق الوقت حيث سيلتحق اللاعب ببعثة الأهلي يوم الجمعة المقبل أي عقب انتهاء مباراة الزمالك وبيراميدز بنهائي كأس مصر وهو نهاية عقده اللاعب مع الفارس الابيض.

الزمالك يستند إلى تاريخ 30 يونيو كموعد لانتهاء العقد

كما يتمسك مسؤولو الزمالك ببقاء أحمد مصطفى زيزو مع النادي حتى نهاية شهر يونيو 2025، أسوة بعقود اللاعبين حول العالم.

وتشابه موقف الزمالك مع ما فعلته إدارة نادي الخلود السعودي برفض ترك المالي أليو ديانج، ليشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية، بسبب ارتباطه بعقد إعارة ممتد حتى نهاية الموسم في 30 يونيو الجاري، رغم لعب الفريق لآخر مبارياته في مايو.

مستندات فيفا تفجر أزمة جديدة بين الزمالك والأهلي بسبب عقد زيزو

وأثار خطاب إدارة القلعة البيضاء حالة من الجدل، حيث أكدت إدارة الأهلي أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تقف في صف انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء بداية من الجمعة 6 يونيو الجاري، اليوم التالي لمباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، ما يمكنه من خوض مونديال الأندية.

وتقول لوائح فيفا: إن الموسم هو فترة متواصلة مدتها 12 شهرًا، يحددها الاتحاد المحلي، وتُقام خلالها المسابقات الرسمية مثل الدوري والكأس.



اتحاد الكرة المصري يحسم مصير صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي

وبحسب لائحة فيفا، يعد انتهاء عقد زيزو مرتبطًا بنهاية الموسم الرسمي كما تحدده الرابطة أو الاتحاد، وليس فقط بآخر مباراة لفريقه، حتى لو كانت آخر مباراة للزمالك يوم 5 يونيو الجاري، فهذا لا يعني بالضرورة انتهاء الموسم في ذلك التاريخ، ما لم يكن الاتحاد المصري قد حدد ذلك الموعد رسميًا كنهاية للموسم.

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