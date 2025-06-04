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رياضة

مانشستر سيتي يحسم أولى صفقاته الصيفية مقابل 65 مليون يورو

لاعب وسط ميلان ومنتخب
لاعب وسط ميلان ومنتخب هولندا تيجاني رايندرز

حسم مانشستر سيتي تعاقده مع صفقة قوية جديدة من قلب الدوري الإيطالي بالتحديد من نادي ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مانشستر سيتي يتعاقد مع تيجاني رايندرز

وقال خبير الانتقالات فابريزو رومانو أن مانشستر سيتي حسم التعاقد مع لاعب وسط ميلان ومنتخب هولندا تيجاني رايندرز ليكون أول صفقات الفريق.

وأوضح أن مانشستر سيتي توصل للإتفاق مع أي سي ميلان من اجل الهولندي تيجاني رايندرز وأن الصفقة ستكلف 65 مليون يورو شاملة الإضافات.

واختتم أن الاعلان الرسمي عن الصفقة سيكون قريبًا.

وفاز تيجاني رايندرز بجائزة أفضل لاعب وسط في الموسم الماضي من الدوري الإيطالي.
 

ويسعى مان سيتي لتدعيم صفوفه بقوة في الفترة المقبل بعدما خرج بموسم صفري بدون تحقيق أي لقب الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

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الإنتقالات الصيفية الدوري الإيطالي إي سي ميلان تيجاني رايندرز مانشستر سيتي منتخب هولندا

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