مانشستر سيتي يقترب من إنهاء صفقة جديدة لخلافة دي بروين

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الثلاثاء، بأن نادي مانشستر سيتي، اقترب من إتمام صفقة صيفية جديدة.

ويسعى نادي مانشستر سيتي، لتعزيز صفوفه بصفقات قوية هذا الصيف، من أجل العودة للمنافسة على البطولات مرة أخرى.

رايندرز خليفة دي بروين في مانشستر سيتي

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن مانشستر سيتي اقترب من الحصول على بديل لاعبه البلجيكي كيفين دي بروين.

ورحل دي بروين، عقب نهاية عقده مع مانشستر سيتي هذا الصيف، واقترب من الانضمام لصفوف نابولي.

وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "مانشستر سيتي يقترب من إتمام صفقة الهولندي تيجاني رايندرز لاعب ميلان".

وأضاف: "يتواصل الناديان حاليا بشكل مباشر مع تقدم إجراءات إتمام الصفقة، ويبدي مانشستر سيتي تفاؤله بضم رايندرز قبل كأس العالم للأندية".

وختم: "تم الاتفاق على البنود الشخصية بين رايندرز ومانشستر سيتي، والعمل جارٍ على التفاصيل النهائية".

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