الأربعاء 04 يونيو 2025
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أخبار مصر

شركات السياحة تتسلم خيام الحجاج في منى وعرفات

مخيمات حجاج قرعة
مخيمات حجاج قرعة الحج السياحي
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سلم المطوف السعودي المسؤول عن خدمات حجاج السياحة رسميًّا مخيمات الحجاج لممثلي غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية في مشعري عرفات ومنى، وذلك بعد استكمال كافة أعمال التجهيز وفق أعلى المعايير الفنية والخدمية، استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج 1446هـ لبرامج الحج السياحي الخمس نجوم والبري.

تسليم خيام حجاج قرعة الحج لشركات السياحة

وأعرب أعضاء بعثة الحج السياحي وكذلك شركات السياحة عن تقديرهم للمستوى المتميز في التجهيزات، مشيدين بجودة الخدمات المقدمة، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس الشراكة الفاعلة والحرص المتبادل على راحة الحجاج المصريين وتيسير أداء مناسكهم في أجواء من السكينة والطمأنينة.

 

من جانبه، أعرب علي بن حسين بندقجي، رئيس مجلس إدارة شركة مشارق الماسية، المطوف المسؤول عن خدمة حجاج السياحة، عن اعتزاز الشركة بالشراكة الاستراتيجية مع غرفة شركات السياحة المصرية، قائلا “نعتبر خدمتنا لحجاج بيت الله الحرام مسؤولية وطنية ومهنية في المقام الأول. وقد حرصنا هذا العام على أن تعكس المخيمات جودة الحياة، من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة آمنة ومريحة بكل تفاصيلها”.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مشارق الماسية، أن الشركة بدأت الاستعداد لموسم الحج منذ وقت مبكر، وركزت على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير التجربة الميدانية للحجاج المصريين، وقامت بتسليم هذه المخيمات، في سهولة ويسر.

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