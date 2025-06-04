علاء مبارك يثير الجدل بموعظة عن يوم القيامة، والنشطاء: تذكر ذلك عندما تكون مسئولًا

أثار مقطع فيديو نشره علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بث مقطع للشاعر العربي أبو العتاهية، ومنها بيت عن الأعمال التي تعلي وتخفض الشأن، وأن الحساب بالحق سيكون يوم القيامة.

علاء مبارك يثير الجدل بموعظة عن الآخرة

وقال علاء مبارك في المقطع الذي اختاره كموعظة في شعر أبو العتاهية: "أعمالُنا تعلي وتخفض شأننا، وحسابنا بالحق يوم الغاشية".



أما المقطع المصور لشعر أبو العتاهية، والذي اختاره علاء مبارك فيقول: "نأتي إلى الدنيا ونحن سواسيه.. طفلُ الملوك هنا، كطفل الحاشية!! ونغادر الدنيا ونحن كما ترى.. متشابهون على قبور حافية!!.. أعمالنا تُعلي وتَخفض شأننا.. وحسابُنا بالحق يوم الغاشية!!.. حور وأنهار، وقصور عالية.. وجهنمٌ تُصلى، ونار حامية!!.. فاختر لنفسك ما تُحب وتبتغي.. ما دام يومُك والليالي باقية!!.. وغدًا مصيرك لا تراجع بعده.. إما جنان الخلد وإما الهاوية"

وأثارت الكلمات التي بثها علاء مبارك، عبر حسابه بمنصة "أكس"، ردود أفعال واسعة، البعض شاركة بمواعظ للإمام علي بن أبي طالب، وآخرون طالبوه بتذكر هذه الكلمات وأن يجعلها نصب عينيه في حالة تولي أي مسئولية.

يطالبون علاء مبارك بتذكر موعظة عند تولي مسئولية

وعلق البلوجر أبو عبد الله أحمد بن جمعة بن دشيش قائلًا: "فاجعل هذه الأبيات أمام عينيك لعلك تبتلى بمسئولية... فتذكرها ولا أدري ما الذي يجعلني أتوسم فيك خيرا غير أنني أرى مواقف نبيله منك اعتبر بمن قد مضى ومن سيمضي قريبًا".

اعمالُنا تعلي وتخفض شأننا، وحسابنا بالحق يوم الغاشية. pic.twitter.com/I30Cvyequg — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) June 4, 2025



ورد أحد النشطاء على علاء مبارك قائلًا: " قال الإمام علي ما الدُّنْيَا دَارُ فَنَاءٍ وعَنَاءٍ وغِيَرٍ وعِبَرٍ، فَمِنَ الْفَنَاءِ أَنَّ الدَّهْرَ مُوتِرٌ قَوْسَه، لَا تُخْطِئُ سِهَامُه، ولَا تُؤْسَى جِرَاحُه يَرْمِي الْحَيَّ بِالْمَوْتِ، والصَّحِيحَ بِالسَّقَمِ، والنَّاجِيَ بِالْعَطَبِ، آكِلٌ لَا يَشْبَعُ وشَارِبٌ لَا يَلينْ".

وقال البلوجر أحمد عبد الفتاح: "حلو قوى المقطع ده ربنا يجعله فى ميزان أعمالك الدال على الخير كفاعله وبصراحة الصفحة بتاعتك دى بتدل على أن قلبك أبيض انسان أبن بلد...".

في حين علقت البلوجر مارين ماركو قائلة: " معنى كده أنك وأسرتك ستردوا أموالكم للشعب المصري الفقير صاحب الحق فيها...".

وقال البلوجر محمود محمود: "اللهم ارزقنا حسن الاتباع وحسن الخلق والعمل الصالح يا رب العالمين".

أما البلوجر عاطف حمد فعلق قائلًا: "اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واللهم في الأيام الفضيلة يوم التروية ارحم حسني مبارك وكل أمواتنا وأموات المسلمين وأسكنهم جنات النعيم".

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