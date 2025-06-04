ريفيرو يتراجع عن قراره بشأن قائمة الأهلي

الاهلي، تراجع خوسيه ريفيرو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن قراره بشأن قائمة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية.

وكان ريفيرو قد قرر ضم 26 لاعبا لقائمة الأهلي في كأس العالم للأندية ولكن تراجع عن قراره ليقرر ضم 28 لاعبا.

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى، برئاسة خالد مرتجى، فى الثامنة من مساء اليوم، متجهة إلى ولاية ميامى الأمريكية، عبر رحلة طيران تستغرق قرابة 17 ساعة، تتضمن ترانزيت فى دبى ومنها إلى نيويورك لتصل إلى ميامى عصر اليوم التالى.

ويبدأ الأهلي معسكرًا مغلقًا ينتهى فى 10 يونيو الجارى، تتخلله مواجهة ودية مع فريق باتشوكا المكسيكى، فى الثانية عشرة من منتصف ليل يوم 8 يونيو، بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وانتر ميامي

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو المقبل بتوقيت الولايات المتحدة.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025



الأهلي أمام إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي أمام بورتو - (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

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