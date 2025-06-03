شاركت جامعة حلوان في النسخة الثالثة من جوائز التميز الداخلي بالجامعات الحكومية لعام 2025، وذلك في ضوء توجيهات الدولة نحو ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي داخل مؤسسات التعليم العالي، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.

جامعة حلوان تشارك لأول مرة في جوائز التميز الحكومي بالجامعات لعام 2025

كما تأتي مشاركة الجامعة بدعم من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين المجلس الأعلى للجامعات وجائزة مصر للتميز الحكومي التي تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز مفاهيم الجودة داخل الجامعات.

جوائز التميز الداخلي بالجامعات الحكومية

وقد أطلقت جائزة مصر للتميز الحكومي فعاليات تدشين النسخة الثالثة لعام 2025 من جوائز التميز الداخلي بالجامعات الحكومية من خلال ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "إدارة منظومة الجوائز الداخلية" بمقر المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمشاركة 27 جامعة حكومية من مختلف محافظات الجمهورية، بينها 14 جامعة تشارك للمرة الأولى، من بينها جامعة حلوان، حيث تناولت الورشة آليات تفعيل منظومة التميز الداخلي وتطبيق معاييره على مستوى الكليات والوحدات الجامعية، بما يواكب متطلبات التحديث المؤسسي والارتقاء بالخدمات التعليمية والإدارية.

وشهدت الورشة حضور السفير هشام بدر المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، والذي أكد في كلمته أن التميز المؤسسي هو رحلة مستمرة تتطلب التزامًا دائمًا بالتحسين والتطوير، وأن ثقافة التميز لا يمكن أن تتحقق إلا عندما تضع المؤسسة المواطن في صميم أهدافها.

كما أوضحت الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات أن جائزة مصر للتميز الحكومي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز ثقافة التميز داخل الجامعات المصرية، ودعم روح التنافس الإيجابي بين الكليات.

وأشارت إلى أن الجامعات أصبحت شريكًا أساسيًا في تنفيذ خطط الدولة للتطوير المؤسسي، فيما أكدت الأستاذة سها سعيد المدير التنفيذي للجائزة أهمية إشراك فرق عمل متخصصة من كل جامعة لضمان تطبيق فعال ومستدام لمعايير التميز.

وقد شارك وفد جامعة حلوان في الورشة التدريبية ممثلًا عن مختلف الإدارات المعنية بالجودة والتطوير، حيث ضم الوفد الدكتور نبيل عبد السلام مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتورة أماني السيد رئيس فريق إدارة التميز الداخلي، والدكتور أحمد المصري مسئول التقييم، والدكتورة زينب صلاح الدين مسئولة التشغيل والدعم اللوجستي، والمهندس رفيق الدين حسن مسئول الدعم التكنولوجي والتقني، ومي فريد مسئولة الاتصال والعلاقات العامة للجائزة، ويأتي هذا التمثيل ليعكس جدية الجامعة في اتخاذ خطوات فعلية نحو ترسيخ التميز المؤسسي كمنهج عمل شامل، استعدادًا للمنافسة المستقبلية وتحقيق أفضل النتائج في منظومة التميز الداخلي بالجامعات المصرية.

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