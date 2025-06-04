جامعة العريش تخصص لجنة لامتحانات الطلاب ذوى الهمم

تفقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، اللجنة الخاصة بامتحانات الطلاب ذوي الهمم، والتي تم تنظيمها داخل مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتورة نها محمود عرندس، مدير المركز، بعد تنسيق كامل مع إدارة كلية الاقتصاد المنزلي.

وأعلنت جامعة العريش في بيان ان هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الجامعة بتوفير مناخ صحي وآمن لتوفير كافة احتياجاتهم، بما يضمن أداء امتحاناتهم في أجواء داعمة ومحفّزة.

كما شدد الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة على تمكين الطلاب ذوي الهمم يأتي على رأس أولويات الجامعة، وذلك عبر توفير كافة سبل الدعم الأكاديمي والمادي والتقني والنفسي، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ودمجهم الكامل في الحياة الجامعية والمجتمعية.

كما يواصل المركز تقديم خدماته المتطورة لفئة الطلاب ذوي الهمم، والتي تشمل: إتاحة الامتحانات بما يتوافق مع كافة أنواع الاعاقة وتوفير مرافقين ومساعدين أكاديميين لمساعدة الطلاب كما يتم عقد ورش عمل للدعم النفسي وتنمية المهارات والتمكين الذاتي.

وأشاد رئيس الجامعة بالدور الحيوي الذي يقوم به المركز، من الالتزام الدائم بالعمل من أجل رفعة الجامعة وتمكّين ودمج الطلاب مع باقي طلاب الجامعة.

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