عميدة كلية البنات تُجري جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات

أجرت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات، جولة تفقدية لمتابعة انتظام سير الامتحانات للفصل الدراسي الثانى، رافقها خلالها د. أسماء زعزع وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، وفاطمة الزهراء بيومى مدير وحدة الأزمات والكوارث بالكلية.

طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها

واطمأنت عميدة الكلية على انتظام سير أعمال الامتحانات بجميع اللجان، بتواجد رؤساء اللجان وكذلك انتظام وحضور الملاحظين، كما حرصت على الاطمئنان على الطالبات باستطلاع آرائهم حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها، وسؤالهم عن مدى ملاءمة الأسئلة للمقررات الدراسية، وعدم وجود أي صعوبات أو مشاكل تواجههم أثناء انعقاد الامتحانات.

وأكدت أميرة يوسف حرص الكلية علي متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة دورية، والعمل على توفير بيئة آمنة للطالبات لأداء الامتحانات كذلك حرص إدارة الكلية على تذليل أية عقبات قد تواجه الطالبات خلال فترة الامتحانات والتأكيد على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وقواعد الانضباط داخل اللجان، لضمان تكافؤ الفرص لجميع الطالبات وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة.

وخلال الجولة أكدت وكيلة الكلية د. أسماء زعزع على أهمية توفير سبل الراحة وتسهيل إجراءات العملية الامتحانية بالكلية.

وشددت على ضرورة وتوفير الرعاية الطبية باللجان، وتوفير تهوية وإضاءة مناسبة وجيدة داخل اللجان والتأكد من هدوء اللجان وإنضباطها والتصدي لأي محاولة للغش أو الإخلال بنظام اللجان وتوفر سبل الراحة للطلاب.

كما قامت بالتنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش في اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان، والتأكد من إجراء الامتحانات في جو مناسب للطلاب وضرورة تواجد أستاذ المادة للتغلب على أي مشكلات تواجه الطالبات.

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