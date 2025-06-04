الأربعاء 04 يونيو 2025
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أخبار مصر

وفد من الملحقية العمالية السعودية يزور مركز الحجاز للتدريب المهني

وفد من الملحقية العمالية
وفد من الملحقية العمالية السعودية يزور مركز الحجاز
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زار وفد من الملحقية العمالية السعودية بالقاهرة برئاسة تركي العطوي مدير التوظيف،وفوزي شاهين مدير مكتب الملحق العمالي والمشروعات، مركز الحجاز للتدريب المهني  التابع لوزارة العمل.

 وكان في استقبال الوفد، أحمد مصطفى مستشار الوزير للنظم التكنولوجية والتطبيقات،  ومسعد جمعة المشرف العام على المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل،ووائل عبد الصبور، مدير عام شئون مراكز التدريب المهني بالوزارة،وإسلام عبد المالك وكيل مديرية العمل بالقاهرة.

متطلبات سوق العمل السعودي 

يهدف اللقاء إلى التعاون والتنسيق بين الوزارة والملحقية  للتعرف على إمكانيات الوزارة في رفع مهارات العمالة المصرية لتتوافق مع متطلبات سوق العمل السعودي والتنسيق التبادلي لتوعية العمالة المسافرة لأراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة بالحقوق التي تتمتع بها العمالة المسافرة والواجبات تجاه عملهم بالمملكة لرفع الوعي العمالي وإعطاء التوجيهات الإرشادية لهم قبل سفرهم.

الملحقية العمالية في مصر

جدير بالذكر أن الملحقية العمالية في مصر تُمثِل المملكة العربية السعودية في المواضيع ذات الصلة بشئون العمل، والتوعية والتثقيف للعمالة المُرشحة للعمل عن السياسات والأنظمة المعمول بها في "المملكة"، وتعزيز التنسيق مع الجهات النظيرة في مجالات العمل، علاوة على تحسين وتطوير آليات منظومة التوظيف والاستقدام.

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التدريب المهني العمالة المصرية المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية المملكة العربية السعودية هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل حق العمال مراكز التدريب المهني

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