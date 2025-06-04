البنك الأهلي يستضيف إنبي في نصف نهائي كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، يستضيف البنك الأهلي فريق إنبي في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، باستاد القاهرة في مباراة الذهاب بالدور نصف النهائي في بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة البنك الاهلي وانبي

ويلتقي إنبي أمام البنك الأهلي في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرتها في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتأهل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى للدور نصف النهائي النهائي بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط من انتصارين على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف نظيفة وعلى زد إف سي 2-1 وتعادلين مع غزل المحلة والمصري بنتيجة واحدة 1-1وفي الدور ربع النهائي فاز على مودرن سبورت بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب وبهدف دون رد في مباراة العودة.

ويملك البنك الأهلي الطموح لمواصلة المشوار خاصة بعد ضياع المركز الرابع في الدوري وفقد فرصة المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.



في المقابل صعد فريق إنبي بقيادة حمزة الجمل للدور نصف النهائي بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته خلف طلائع الجيش برصيد ست نقاط بالفوز على الأهلي وفاركو بنتيجة واحدة بهدف دون رد والهزيمة أمام طلائع الجيش بهدف نظيف، وفي ربع النهائي فاز إنبي على حرس الحدود 2- صفر في مباراة الذهاب وخسر بهدف دون رد في مباراة العودة.

ويدير المباراة مصطفى عثمان ويساعده أحمد فتحي عيسى ويارا عاطف ومعهم حسني سلطان حكما رابعا وعلاء صبري حكم فيديو وأحمد بكر مساعد حكم فيديو.

جائزة المركز الرابع في كأس عاصمة مصر

ويضمن فريق إنبي الحصول على مليون و500 ألف جنيه قيمة جائزة المركز الرابع بعد الصعود إلى نصف نهائي البطولة، فيما يحصل البطل على 10 ملايين جنيه، بينما يحصل الوصيف على 4 ملايين جنيه، في حين يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه.

مواعيد مباراتي الإياب

وتقام مباراتي الإياب بنصف نهائي كأس عاصمة مصر، يوم الأحد الموافق 8 يونيو الجاري، حيث يواجه فريق سيراميكا نظيره الإسماعيلي على ملعب ستاد المقاولون العرب، وفريق إنبي سيواجه البنك الأهلي على ستاد بتروسبورت، وذلك في تمام الثامنة مساءً.

كما تقرر إقامة المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 12 يونيو 2025، في تمام الثامنة مساءً، على أن يتم تحديد الملعب المستضيف لاحقًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.