20 مليون مشاهدة لـ ملكة جمال الكون (فيديو)

حقق كليب أغنية “ملكة جمال الكون” للنجم تامر حسني والمطرب الشامي، 20 مليون مشاهدة منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث تصدر الكليب قائمة تريند الموسيقى بالموقع.

أغنية ملكة جمال الكون

أغنية “ملكة جمال الكون” من كلمات وألحان تامر حسني والشامي، وتأتي ضمن أغاني ألبوم تامر الجديد والذي يأتي بعنوان “لينا معاد”.

وتقول كلمات أغنية تامر حسني الجديدة رفقة الشامي: "تؤبرلي قلبي هل مشيي قربي عليي شوي

تقتلني هل نظرة أنا شو هل عيون هاي

فيكي جمال الدنيا دي قولي لي بس ازاي

أموت أنا في الضحكة دي بحبك يا عمري الجاي

قلبي أنا ستيلا الغزل يؤبرني رمش العين

بعدك حدا ما في حدا يفداها نور العين

من كم سنة دايب أنا فيكي يا أحلى عيون

إنت هنا بحضني أنا ملكة جمال الكون

بست الوردة على خدها ولا يمكن أرضى يشمها

غيري هي خلاص كدا بقى كلها على بعضها اه إنتي بتاعتي

بست الوردة على خدها

ولا يمكن

أرضى يشمها

غير هي خلاص".

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