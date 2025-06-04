أزمة زيزو عرض مستمر.. خطابات الزمالك لاتحاد الكرة: العقد ينتهي في 30 يونيو.. الأهلي يتمسك بأحقيته في ضمه بعد نهائي كأس مصر.. واللاعب يرفض الخضوع للتحقيق.. والفيفا والاتحاد يصدمان الأبيض

أزمة لاعب الزمالك أحمد مصطفى زيزو عرض مستمر.. شهدت الساعات الماضية تصاعد الأزمة بين نادي الزمالك ولاعبه أحمد مصطفى زيزو، وسط ترقب الأهلي لمباراة نهائي كأس مصر 2025، التي تجرى غدا الخميس 5 يونيو الجاري، وموقف اللاعب من المشاركة مع المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق منافساتها في الولايات المتحدة الأمريكية من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل.

مخاطبة نادي الزمالك

وخاطب الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الانضباط به، للاستفسار عن أسباب عدم التحقيق حتى الآن في الشكوى المقدمة ضد لاعبه أحمد مصطفى سيد زيزو، رغم تقديمها في 4 مايو الماضي.

كما شدد النادي على انتهاء عقد اللاعب في 30 يونيو الجاري، وعدم إمكانية انتقاله إلى نادٍ آخر قبل ذلك التاريخ.

الزمالك يستند إلى تاريخ 30 يونيو كموعد لانتهاء العقد

كما يتمسك مسؤولو الزمالك ببقاء أحمد مصطفى زيزو مع النادي حتى نهاية شهر يونيو 2025، أسوة بعقود اللاعبين حول العالم.

وتشابه موقف الزمالك مع ما فعلته إدارة نادي الخلود السعودي برفض ترك المالي أليو ديانج، ليشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية، بسبب ارتباطه بعقد إعارة ممتد حتى نهاية الموسم في 30 يونيو الجاري، رغم لعب الفريق لآخر مبارياته في مايو.

مستندات فيفا تفجر أزمة جديدة بين الزمالك والأهلي بسبب عقد زيزو

وأثار خطاب إدارة القلعة البيضاء حالة من الجدل، حيث أكدت إدارة الأهلي أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تقف في صف انتقال اللاعب إلى فريقهم بداية من الجمعة 6 يونيو الجاري، اليوم التالي لمباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، ما يمكنه من خوض مونديال الأندية.

وتقول لوائح فيفا: إن الموسم هو فترة متواصلة مدتها 12 شهرًا، يحددها الاتحاد المحلي، وتُقام خلالها المسابقات الرسمية مثل الدوري والكأس.



اتحاد الكرة المصري يحسم مصير صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي

وبحسب لائحة فيفا، يعد انتهاء عقد زيزو مرتبطًا بنهاية الموسم الرسمي كما تحدده الرابطة أو الاتحاد، وليس فقط بآخر مباراة لفريقه، حتى لو كانت آخر مباراة للزمالك يوم 5 يونيو الجاري، فهذا لا يعني بالضرورة انتهاء الموسم في ذلك التاريخ، ما لم يكن الاتحاد المصري قد حدد ذلك الموعد رسميًا كنهاية للموسم.

الأهلي ينتظر نهاية نهائي الكأس للإعلان عن الصفقة

ويتمسك مسؤولو الأهلي بأحقيتهم في ضم اللاعب بعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، ليتمكنوا من قيده في قائمة مونديال الأندية قبل الموعد النهائي في 10 يونيو الجاري.

زيزو يطلب نقل مكان التحقيق

وفي وقت سابق من الأزمة، أرسل زيزو خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة طالب فيه بنقل جلسة التحقيق الثالثة من مقر نادي الزمالك بميت عقبة إلى مقر الاتحاد، معلنًا استعداده الكامل للحضور حال الموافقة.

فيما رفضت إدارة الزمالك طلب اللاعب، وأصرت على إجراء التحقيقات داخل النادي، وفقًا للمواعيد التي سبق إخطار زيزو بها، وكان آخرها جلسة الأربعاء 30 أبريل، التي غاب عنها للمرة الثالثة على التوالي.

محامي اللاعب يشكو الزمالك ويتهمه بـ"الترويع والإهانة"

وكان أشرف عبدالعزيز، محامي زيزو، قد تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، اتهم فيها إدارة الزمالك بممارسة ضغوط على موكله لإجباره على التجديد، كما أشار إلى قيام موظف بتمزيق صور اللاعب داخل ملعب الناشئين، واصفًا ذلك بأنه محاولة "متعمدة لإذلاله".

الغياب الثالث عن التحقيق يضاعف الأزمة

وتواصلت الأزمة مع غياب زيزو للمرة الثالثة عن جلسة التحقيق، بعد تغيبه عن الجلستين السابقتين يومي السبت والأحد الماضيين، ما يهدد بتصعيد قانوني من جانب الزمالك.

الزمالك يلجأ لمحام دولي ويتجه للفيفا والمحكمة الرياضية

وكشفت مصادر أن إدارة الزمالك قررت تعيين محام دولي متخصص لرفع القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS)، في محاولة لاتخاذ إجراءات ضد اللاعب قد تشمل الإيقاف والغرامة المالية.

فيما اتهم محامي زيزو النادي بتحريض الموظفين والجماهير ضد اللاعب، ما تسبب في شعوره بعدم الأمان داخل النادي، مضيفًا أن هذه التصرفات تمثل تهديدًا مباشرًا لموكله على المستويين المهني والشخصي.

لجنة الانضباط تصدم الزمالك

ومن المتوقع أن تصدر لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرارا بعدم اختصاص شكوى نادي الزمالك ضد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأبيض.

وأشار مصدر إلى أن لجنة الانضباط قد تصدر قرارًا بعدم اختصاص نظر شكوى الزمالك في أزمة أحمد سيد زيزو.

وسبق أن تقدم نادي الزمالك بشكل رسمي بشكوى إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد زيزو تنفيذا لقرار مجلس الإدارة.

وكان الزمالك قد طالب في شكواه بضرورة تطبيق اللوائح التي تضمن سلامة المسابقة بعد امتناع زيزو عن التدريبات، منذ آخر تدريب له يوم 8 أبريل الماضي، قبل أن يعود للتدريبات من جديد.

كما أوضح الزمالك أن غياب زيزو ترتب عليه إلحاق ضرر مباشر على الفريق ونتائجه.

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