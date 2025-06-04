الأربعاء 04 يونيو 2025
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رياضة

تشييع جنازة وائل نبيل شقيق المدير الفني لاتحاد الكرة اليوم

الدكتور وائل نبيل
الدكتور وائل نبيل

يشيع اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر من مسجد الصديق في الشيراتون، جثمان الدكتور وائل نبيل شقيق الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم إلى مثواه الأخير.

وكانت أسرة الراحل الدكتور وائل نبيل، أخصائي العلاج الطبيعي بنادي المقاولون العرب وشقيق الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، قررت تأجيل موعد وصلاة الجنازة لمدة 24 ساعة لأسباب أسرية.

وفاة وائل نبيل 


وتوفى أمس الثلاثاء الدكتور وائل نبيل أخصائي العلاج الطبيعي بنادي المقاولون العرب.

موعد ومكان صلاة الجنازة 


ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمان الدكتور وائل نبيل بعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء فى مسجد الصديق في الشيراتون والدفن بمقابر الأسرة بمدينة العبور.


 

جدير بالذكر أن الدكتور وائل نبيل كان يتواجد ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب في منصب أخصائي العلاج الطبيعي على مدار السنوات الماضية وحقق مع ذئاب الجبل عدد من البطولات والإنجازات.

 

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