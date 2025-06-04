تشييع جنازة وائل نبيل شقيق المدير الفني لاتحاد الكرة اليوم

يشيع اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر من مسجد الصديق في الشيراتون، جثمان الدكتور وائل نبيل شقيق الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم إلى مثواه الأخير.

وكانت أسرة الراحل الدكتور وائل نبيل، أخصائي العلاج الطبيعي بنادي المقاولون العرب وشقيق الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، قررت تأجيل موعد وصلاة الجنازة لمدة 24 ساعة لأسباب أسرية.

وفاة وائل نبيل



وتوفى أمس الثلاثاء الدكتور وائل نبيل أخصائي العلاج الطبيعي بنادي المقاولون العرب.

موعد ومكان صلاة الجنازة



ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمان الدكتور وائل نبيل بعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء فى مسجد الصديق في الشيراتون والدفن بمقابر الأسرة بمدينة العبور.





جدير بالذكر أن الدكتور وائل نبيل كان يتواجد ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب في منصب أخصائي العلاج الطبيعي على مدار السنوات الماضية وحقق مع ذئاب الجبل عدد من البطولات والإنجازات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.