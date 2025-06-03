نادي المقاولون العرب ينعى الدكتور وائل نبيل

نعى نادي المقاولون العرب مجلس إدارة برئاسة المهندس محسن صلاح وجهاز كرة القدم وقطاعات النادي الرياضية والإدارية المختلفة، وفاة الدكتور وائل نبيل أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي وافته المنية اليوم.



ويتقدم مجلس الإدارة والعاملين والمنتسبين بنادي المقاولون العرب والأجهزة الفنية والإدارية بخالص العزاء لأسرة الفقيد الغالي وشقيقه الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

وتوفى، اليوم الدكتور وائل نبيل شقيق الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم.

موعد ومكان صلاة الجنازة

وتقام صلاة الجنازة على جثمان الدكتور وائل نبيل بعد صلاة العصر فى مسجد الصديق في الشيراتون والدفن بمقابر الأسرة بمدينة العبور.

جدير بالذكر أن الدكتور وائل نبيل كان يتواجد ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب في منصب أخصائي العلاج الطبيعي على مدار السنوات الماضية وحقق مع ذئاب الجبل عدد من البطولات والانجازات.

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