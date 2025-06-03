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اتحاد الكرة ينعي شقيق علاء نبيل

وائل نبيل،فيتو
وائل نبيل،فيتو

 نعى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد، الدكتور وائل نبيل شقيق  علاء نبيل المدير الفني للاتحاد الذي وافته المنية اليوم.

وتوفى، منذ قليل، الدكتور وائل نبيل شقيق الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

 

موعد ومكان صلاة الجنازة 

وتقام صلاة الجنازة على جثمان الدكتور وائل نبيل بعد صلاة العصر فى مسجد الصديق في الشيراتون والدفن بمقابر الأسرة بمدينة العبور.

جدير بالذكر أن الدكتور وائل نبيل كان يتواجد ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب في منصب أخصائي العلاج الطبيعي على مدار السنوات الماضية وحقق مع ذئاب الجبل عدد من البطولات والانجازات.

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