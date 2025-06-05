معدلات تنفيذ مشروعات الطرق بالقاهرة الجديدة

كشف المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن أعمال تنفيذ الطرق بمنطقة النرجس الجديدة (امتداد النرجس) بالتجمع الثالث، للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من جودة الأعمال على أرض الواقع.



وتابع نسب الإنجاز ميدانيًا واستعرضوا تفاصيل خطة التنفيذ وتوزيع الأعمال داخل المنطقة.



وأوضح رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال طبقة الأساس لعدد 7 حروف من أصل 8 ضمن منطقة امتداد النرجس، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تمثل أساسًا هامًا تمهيدًا لأعمال الرصف النهائية.



كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الطبقة الرابطة الأسفلتية بحرف A، بينما يجرى حاليًا تنفيذ الطبقة الرابطة بالطريق الفاصل بين الحروف A وB وC وG من جهة، والحروف E وF وF من الجهة الأخرى.



وأكد أن هذا الطريق يُعد الشريان الرئيسي لمنطقة امتداد النرجس، حيث يربط بين محور محمد نجيب ومحور طلعت حرب، ويخدم جميع الحروف السكنية بالمنطقة، مما يُسهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير الحركة داخل التجمع الثالث.



وشدد المهندس عبدالرؤوف الغيطي على أهمية تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة، وبما يواكب التطور العمراني السريع الذي تشهده القاهرة الجديدة، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية لمتابعة تقدم الأعمال وتذليل أي عقبات على الفور.

أعلنت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، رفع الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى المبارك وذلك بمحطات الصرف الصناعي ps1 ومحطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بالحي الصناعي.



وتابعت رئيس الجهاز، منظومة العمل داخل محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 52 ألف م³ يوميًّا، بدءًا من تحليل المياه الخام الواردة، مرورًا بمراحل المعالجة المختلفة، وصولًا إلى المياه المعالجة النهائية (السبب النهائي)، مع التأكد من مطابقتها للمعايير البيئية المنظمة لعمليات الصرف الصناعي.



وشددت المهندسة أسماء مخلوف على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة العيد، بما يشمل: المتابعة المستمرة لشبكة الانحدار ومراقبة المصانع من خلال سحب عينات دورية ومنع تسرب أي مياه صرف في شوارع الحي الصناعي، وجاهزية المولدات الاحتياطية، والالتزام التام بإجراءات الصحة والسلامة المهنية داخل المحطة.



وأوضحت أن المحطة تشهد حاليًّا أعمال إعادة تأهيل وتطوير تهدف إلى رفع كفاءتها التشغيلية لمواكبة التوسع الصناعي المتزايد بالمنطقة، في ظل تزايد أعداد المصانع والشركات، مما يعزز من قدرتها على استيعاب أحمال صرف جديدة بشكل أكثر كفاءة.



وفي ختام الجولة، أكدت مخلوف أن سلامة المنظومة البيئية تمثل أساسًا لجذب الاستثمارات، وأن المتابعة الدقيقة للبنية التحتية لا تنفصل عن جهود دعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة إنتاج مستدامة وآمنة.

استقبل الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، بمقر وزارة الإسكان، مسؤولي الشركة البريطانية Wimberly Allison Tong & Goo (UK) WATG التي تقود تحالفا من الشركات العالمية والمصرية المسئولة عن إعداد المخطط الإستراتيجي المتكامل لمشروع التطوير والارتقاء السياحي بالمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة، لبدء تنفيذ الأعمال الاستشارية المطلوبة.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، والسفير خالد ثروت، مستشار وزير السياحة والآثار والمشرف العام علي الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقات بالوزارة، وممثلي الجهات المعنية.

ويأتي ذلك في إطار توجهات الدولة المصرية بشأن التنمية السياحية الشاملة لمنطقة الأهرامات حيث قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة الجيزة بإعداد وتنفيذ مشروع التطوير والارتقاء السياحي بالمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة، وذلك ضمن آليات تفعيل الإستراتيجية الوطنية للسياحة بالدولة المصرية وتحويل المنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة إلى وجهة ديناميكية، يسهل الوصول إليها، ومستدامة، تحترم تراثها الثقافي، مع توفير تجارب ثرية للزوار والسائحين.

وعقد اللقاء بحضور الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والاستشاري الدكتور محمد الخطيب، وممثلي هيئة التنمية السياحية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية الدكتور ماهر استينو – والدكتورة نيهال المغربل – والدكتور طارق والي – والدكتور باسم فهمي وباقي الأعضاء الاستشاريين المسئولين عن التنسيق والمتابعة لإعداد المخطط الاستراتيجي مع الشركة البريطانية.

وتناول اللقاء، الحديث عن الدراسات السابقة للمناطق محل الدراسة ومخرجات المرحلة الأولى، وكذا رؤية الدولة المصرية لتطوير المنطقة، وأهمية المشروع في تطوير حزمة مشروعات تحقق سردية مميزة للعلامة التجارية تُبرز الأهمية الثقافية والقيمة التاريخية لأهرامات الجيزة، وتجذب جمهورًا عالميًا، واستخدام التسويق الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي لجذب المسافرين المحتملين، وعرض تجارب ثرية، وضمان تطبيق حلول قائمة على التكنولوجيا.

واستعرض مسئولو الشركة البريطانية رؤية تطوير المنطقة وخطوات العمل المستقبلية والخطة الزمنية لإعداد مخرجات المخطط الاستراتيجي ودورها فى تصميم ناجح ومدروس بشكل متكامل بما في ذلك تقدير الأثر المالي لنمو المنطقة محل الدراسة على الاقتصادات المحلية والوطنية وسبل بناء شراكات مع الشركات المحلية لتشجيع الممارسات الاقتصادية المستدامة التي تجذب الاستثمارات ووضع إطار عمل لقياس النجاح من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك خلق فرص العمل وتوليد الإيرادات بالإضافة الى تصميم إطار إداري يشمل مختلف شركاء التنمية، ويضمن الشفافية وتطبيق نظام رصد وتقييم لتقييم فعالية استراتيجيات الحوكمة.

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