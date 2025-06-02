وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يتابعان سير العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لمتابعة ملفات العمل المشتركة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والطرق بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز المركزي للتعمير، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بالمهندس عادل النجار، والحضور، مؤكدًا أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض مختلف الملفات المشتركة والمختلفة وتذليل أي عقبات ودفع العمل بالمشروعات، لتوفير كافة الخدمات للمواطنين بالمحافظة وتهيئة حياة كريمة لهم.

من جانبه، قدَّم المهندس عادل النجار، الشكر للمهندس شريف الشربيني، على الدعم المقدم للمشروعات الجاري تنفيذها في نطاق محافظة الجيزة، مستعرضا احتياجات المحافظة من مشروعات المياه والصرف الصحي وإمكانية التوسع في المشروعات ذات الصلة لتلبية تلك الاحتياجات.

وتناول الاجتماع موقف أعمال التشغيل والصيانة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، وموقف التوسعات للمحطات القائمة، والإنشاء الجديد لمحطات أخرى، فضلا عن موقف شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وجهود توفير مياه الشرب لعدد من المناطق بالمحافظة، وسبل دفع العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، لتلبية الاحتياجات الخاصة بالمحافظة في هذا الملف، بجانب استعراض منظومة الصرف الصحي بالمحافظة.

وفي هذا الصدد، وجه المهندس شريف الشربيني، بإعداد تصور بكافة احتياجات المحافظة في ملف مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع محافظة الجيزة، للعمل على تنفيذ تلك المشروعات.

كما تناول الاجتماع المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الجهاز المركزي للتعمير في نطاق محافظة الجيزة بعددٍ من الطرق في محيط محور الفريق "كمال عامر"، بجانب استعراض عددٍ من المشروعات السكنية وربط بعضها بشبكة مواصلات للتيسير على المواطنين.

جدير بالذكر أنه يتم التعاون والتنسيق بين وزارة الإسكان ومحافظة الجيزة، بشأن المشروعات التى تخدم سكان المحافظة، حيث تم ويجرى تنفيذ عدد من محاور الطرق من خلال الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، لتيسير وتسهيل الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، إضافة إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والمشروعات التنموية المختلفة بالمدن الجديدة بنطاق محافظة الجيزة.

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